我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊在今（5）日迎來了兩位重要戰力的回歸，但這並不足以彌補當家球星約基奇（Nikola Jokic）缺陣的巨大空缺。儘管戈登（Aaron Gordon）傷癒復出首戰就高效貢獻20分，金塊最終仍以115：127不敵布魯克林籃網，在最近的 5 場比賽中苦吞第 4 敗，戰績滑落的警報正式響起。因腿筋拉傷缺席長達19場比賽的戈登，此役從板凳出發，上場21分鐘就高效率攻下20分、6籃板。另一位歸隊的則是因腳踝扭傷休養23場的布勞恩（Christian Braun），他直接重返先發陣容，但顯然還在尋找比賽節奏，全場僅留下 3 分、2 籃板的數據。金塊目前正面臨嚴峻的傷病潮，最讓球迷揪心的莫過於陣中靈魂人物約基奇。這位三屆年度MVP在去年12月29日對戰邁阿密熱火的比賽中，因左膝過度伸展退場。所幸檢查結果顯示並無韌帶結構性損傷，是不幸中的大幸，但他預計至少要休養到1月底才能歸隊。除了約基奇，季前透過小波特（Michael Porter Jr.）交易案來到金塊的前鋒強森（Cameron Johnson），也因右膝骨挫傷連續缺席了5場比賽；替補中鋒瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）則是在跨年夜對暴龍的比賽中拉傷右小腿，預計4週後才能重新評估傷勢。在缺少約基奇與瓦蘭丘納斯兩大長人的情況下，金塊禁區戰力大打折扣。儘管目前戰績23勝12敗仍暫居西區第三，但近期的低迷狀態加上主力傷停，讓他們的排名面臨嚴峻挑戰。