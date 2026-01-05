我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管陣中少了兩名先發大將，目前暫居NBA東區龍頭的底特律活塞展現強大韌性。在當家球星坎寧安（Cade Cunningham）全場27分領軍，以及替補後衛詹金斯（Daniss Jenkins）單節狂飆21分的神奇表現下，活塞今（5）日以114：110驚險擊敗克里夫蘭騎士，不僅終止了在騎士主場的9連敗，這更是他們近15次交手中的第2場勝利。活塞此役飽受傷兵困擾，先發大前鋒哈里斯（Tobias Harris）因臀部傷勢缺陣，主力中鋒杜倫（Jalen Duren）與替補勒韋爾（Caris LeVert）也高掛免戰牌。不過，危機就是轉機，替補上陣的詹金斯成為最大驚奇。詹金斯在第二節彷彿「柯瑞附體」，單節7投7中，包含狂砍6記三分球，一人獨得21分。這項數據打破了活塞隊史「替補球員單節最高得分」紀錄，原紀錄是由霍蘭德（Ron Holland，2024年）與米克斯（Jodie Meeks，2014年）共同保持的20分。在他的帶領下，活塞該節轟下本季新高的47分，半場打完取得66：56領先。進入下半場，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）甦醒，全場攻下30分的他，有23分集中在下半場。比賽最後5分鐘，活塞原本還握有13分領先，但騎士展開猛烈反撲，在比賽剩1分16秒時，加蘭（Darius Garland）的上籃將比數追近至106：108僅落後 2 分。關鍵時刻，活塞前鋒湯普森（Ausar Thompson）挺身而出，在終場前17.2秒完成一記價值連城的補籃，將領先擴大到4分。隨後詹金斯展現強心臟，最後5.7秒內穩穩罰進 4 球，徹底澆熄騎士反攻氣焰。活塞本場比賽展現極高的專注度，全隊21次罰球機會全部把握住，其中坎寧安一人11罰11中。騎士方面，加蘭雖然攻下16分，但三分球7投盡墨成為軟肋；莫布里（Evan Mobley）與麥瑞爾（Sam Merrill）則各貢獻15分。賽後活塞總教練畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）透露，被視為球隊「安全氣囊」的老將哈里斯，傷勢狀況可能需要缺席數週，這對力保東區龍頭的活塞來說將是一大考驗。