第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月點燃戰火，各國職棒強權正積極備戰。MLB官方網站近日盤點了新賽季最值得期待的8大話題，首位便是經典賽，並點名美國隊長賈吉（Aaron Judge）、日本隊大谷翔平以及松井裕樹等球星。然而，這份名單卻引起韓國媒體不滿，感嘆：「我們竟然連一個名字都沒被提到。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
連三屆經典賽慘敗　南韓隊競爭力下滑引關注

曾奪下第二屆經典賽亞軍及2015年12強賽冠軍的韓國隊，近年來在經典賽的表現卻差強人意，已連續3屆在第一輪就慘遭淘汰。韓國媒體《OSEN》指出，儘管韓國隊急欲在日本舉行的預賽中尋求突破，但目前投手陣容的不穩定，且缺乏能在國際賽壓制對手的頂級強投，已成為韓國隊的最大痛點。

經典賽3月開打！美、日夢幻陣容先成焦點


2026年經典賽將延續20隊規模，預計在邁阿密馬林魚主場進行決賽。美國隊此次精銳盡出，除了重砲手賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Harper）及舒瓦伯（Kyle Schwarber）外，更擁有2025年兩聯盟賽揚獎得主史金尼斯（Paul Skenes）與史庫柏（Tarik Skubal）坐鎮先發輪值。

衛冕軍日本隊則由「二刀流」巨星大谷翔平領軍，搭配菊池雄星、松井裕樹等旅美名投，星光熠熠的陣容被官網評為最具威脅性的奪冠熱門。

▲美國隊此次精銳盡出，除了重砲手賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Harper）及舒瓦伯（Kyle Schwarber）外，更擁有2025年兩聯盟賽揚獎得主史金尼斯（Paul Skenes）與史庫柏（Tarik Skubal）坐鎮先發輪值。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國隊此次精銳盡出，除了重砲手賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Harper）及舒瓦伯（Kyle Schwarber）外，更擁有2025年兩聯盟賽揚獎得主史金尼斯（Paul Skenes）與史庫柏（Tarik Skubal）坐鎮先發輪值。（圖／美聯社／達志影像）
MLB官網點名多國球星　韓媒不平：我們也有球星

讓韓媒氣餒的是，官網文中除了美、日巨星，還點名了波多黎各的林多（Francisco Lindor）、委內瑞拉的培瑞茲（Salvador Perez）及墨西哥的杜蘭（Jarren Duran）等明星。然而，韓國隊卻完全隻字未提。

《OSEN》以「2026 WBC將至，南韓淪為邊緣人？」為題撰文嘆息，文中點出韓國陣中明明有舊金山巨人的李政厚、與勇士續約的金河成，以及去年加盟道奇的金慧成，甚至還有即將在教士隊迎來大聯盟初登場的宋成文等好手，但官網卻隻字未提，顯見出韓國隊在國際舞台上的影響力正逐漸衰退。

抗日連敗陰影沉重　韓國預賽再碰台、日力求翻身

韓國隊在本次預賽與日本、台灣同組。然而，根據統計，韓國隊在面對日本隊時已苦吞10連敗，在11月中的強化試合中也僅繳出1敗1和的慘澹成績。

回顧上一屆經典賽，韓國隊雖然一度從達比修有手中取得領先，但最終仍因投手崩盤慘遭逆轉。今年韓國隊再度與日本、台灣等老對手聚首東京，是否能雪恥重返6強，並證明自己依然具備世界棒壇的競爭力，將是韓國球員與教練團最大的考驗。

▲衛冕軍日本隊則由「二刀流」巨星大谷翔平領軍，搭配菊池雄星、松井裕樹等旅美名投，星光熠熠的陣容被官網評為最具威脅性的奪冠熱門。（圖／美聯社／達志影像）
▲衛冕軍日本隊則由「二刀流」巨星大谷翔平領軍，搭配菊池雄星、松井裕樹等旅美名投，星光熠熠的陣容被官網評為最具威脅性的奪冠熱門。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：《OSEN》MLB官網

更多經典賽相關新聞：

經典賽／山本由伸對台灣先發？井端弘和雖不鬆口　但強調必須贏球

經典賽／大谷翔平不扛開路先鋒？井端弘和透露日本隊打線完美雛形

經典賽／井端弘和最後一役！坦言痛苦：輸球大家看我的眼神都會變

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

經典賽／委內瑞拉總統慘遭生擒！WBC參戰恐有變數？總教練這樣說

經典賽／中華隊15日展開「第一階段集訓」！43人名單屆時一併公開

經典賽回顧／「世界最強打者」賈吉參戰！竟然是生涯首次打WBC？

經典賽／委內瑞拉一夕變天！WBC教頭心痛發聲：我們只想快樂打球