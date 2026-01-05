第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月點燃戰火，各國職棒強權正積極備戰。MLB官方網站近日盤點了新賽季最值得期待的8大話題，首位便是經典賽，並點名美國隊長賈吉（Aaron Judge）、日本隊大谷翔平以及松井裕樹等球星。然而，這份名單卻引起韓國媒體不滿，感嘆：「我們竟然連一個名字都沒被提到。」
連三屆經典賽慘敗 南韓隊競爭力下滑引關注
曾奪下第二屆經典賽亞軍及2015年12強賽冠軍的韓國隊，近年來在經典賽的表現卻差強人意，已連續3屆在第一輪就慘遭淘汰。韓國媒體《OSEN》指出，儘管韓國隊急欲在日本舉行的預賽中尋求突破，但目前投手陣容的不穩定，且缺乏能在國際賽壓制對手的頂級強投，已成為韓國隊的最大痛點。
經典賽3月開打！美、日夢幻陣容先成焦點
2026年經典賽將延續20隊規模，預計在邁阿密馬林魚主場進行決賽。美國隊此次精銳盡出，除了重砲手賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Harper）及舒瓦伯（Kyle Schwarber）外，更擁有2025年兩聯盟賽揚獎得主史金尼斯（Paul Skenes）與史庫柏（Tarik Skubal）坐鎮先發輪值。
衛冕軍日本隊則由「二刀流」巨星大谷翔平領軍，搭配菊池雄星、松井裕樹等旅美名投，星光熠熠的陣容被官網評為最具威脅性的奪冠熱門。
MLB官網點名多國球星 韓媒不平：我們也有球星
讓韓媒氣餒的是，官網文中除了美、日巨星，還點名了波多黎各的林多（Francisco Lindor）、委內瑞拉的培瑞茲（Salvador Perez）及墨西哥的杜蘭（Jarren Duran）等明星。然而，韓國隊卻完全隻字未提。
《OSEN》以「2026 WBC將至，南韓淪為邊緣人？」為題撰文嘆息，文中點出韓國陣中明明有舊金山巨人的李政厚、與勇士續約的金河成，以及去年加盟道奇的金慧成，甚至還有即將在教士隊迎來大聯盟初登場的宋成文等好手，但官網卻隻字未提，顯見出韓國隊在國際舞台上的影響力正逐漸衰退。
抗日連敗陰影沉重 韓國預賽再碰台、日力求翻身
韓國隊在本次預賽與日本、台灣同組。然而，根據統計，韓國隊在面對日本隊時已苦吞10連敗，在11月中的強化試合中也僅繳出1敗1和的慘澹成績。
回顧上一屆經典賽，韓國隊雖然一度從達比修有手中取得領先，但最終仍因投手崩盤慘遭逆轉。今年韓國隊再度與日本、台灣等老對手聚首東京，是否能雪恥重返6強，並證明自己依然具備世界棒壇的競爭力，將是韓國球員與教練團最大的考驗。
消息來源：《OSEN》、MLB官網
