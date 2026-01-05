美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日受邀參加Podcast節目《Double Coverage》，訪談中再度對陣中看板巨星大谷翔平讚不絕口。羅伯斯不僅封大谷為「GOAT」，更深刻形容大谷的體內彷彿「住著兩個不同的人」，能隨時切換開關應付極端的高壓，直言這樣的特質在棒球史上簡直前所未見。
「投手被轟、打者復仇」 羅伯斯揭祕大谷恐怖的心態切換
羅伯斯在節目中特別舉了2025年11月對陣多倫多藍鳥的世界大賽第7戰為例。當時大谷翔平以「第1棒、先發投手」的二刀流身分上陣，雖然在投手丘上狀況不佳，前3局就被比薛特（Bo Bichette）轟出一發3分砲，但羅伯斯觀察到，大谷下場後的反應令人震驚。
「一般先發投手如果被打爆提前退場，通常就精神崩潰了。」羅伯斯感嘆道：「但大谷立刻切換腦袋，轉身專注於打擊，單場敲出2支安打、3次上壘，甚至還能維持絕佳的團隊態度。他本質上就是1個人承擔2個人任務的角色。」
背負美日期待的「殺手」 教頭：史上第一
羅伯斯形容，當大谷是投手時，他像是一個為了支配比賽而存在的「殺手」；但同時他又是準備應付5個打席的頂尖打者。
更令羅伯斯佩服的是大谷承載的壓力：「球場內所有觀眾都是為了他才買票進場，這不僅僅是在美國，背後還有全日本的期待。棒球史上從來沒有一個球員能在這麼沈重的壓力下，還能打出這種表現。」羅伯斯最後更幽默地補上一句：「別忘了，他還會盜壘呢！」
超越傳奇！大谷翔平就是獨一無二的存在
隨著大谷在世界大賽展現出的強大心理素質，美國媒體也開始出現「連二刀流元祖貝比魯斯（Babe Ruth）都無法與之比較」的討論聲浪。誠如羅伯斯所言，大谷翔平正在將自己推向一個全新的地位，他不只是球星，更是一個獨立於所有球員之外最「獨一無二」的存在。
消息來源：《Double Coverage》
我是廣告 請繼續往下閱讀
羅伯斯在節目中特別舉了2025年11月對陣多倫多藍鳥的世界大賽第7戰為例。當時大谷翔平以「第1棒、先發投手」的二刀流身分上陣，雖然在投手丘上狀況不佳，前3局就被比薛特（Bo Bichette）轟出一發3分砲，但羅伯斯觀察到，大谷下場後的反應令人震驚。
「一般先發投手如果被打爆提前退場，通常就精神崩潰了。」羅伯斯感嘆道：「但大谷立刻切換腦袋，轉身專注於打擊，單場敲出2支安打、3次上壘，甚至還能維持絕佳的團隊態度。他本質上就是1個人承擔2個人任務的角色。」
背負美日期待的「殺手」 教頭：史上第一
羅伯斯形容，當大谷是投手時，他像是一個為了支配比賽而存在的「殺手」；但同時他又是準備應付5個打席的頂尖打者。
更令羅伯斯佩服的是大谷承載的壓力：「球場內所有觀眾都是為了他才買票進場，這不僅僅是在美國，背後還有全日本的期待。棒球史上從來沒有一個球員能在這麼沈重的壓力下，還能打出這種表現。」羅伯斯最後更幽默地補上一句：「別忘了，他還會盜壘呢！」
超越傳奇！大谷翔平就是獨一無二的存在
隨著大谷在世界大賽展現出的強大心理素質，美國媒體也開始出現「連二刀流元祖貝比魯斯（Babe Ruth）都無法與之比較」的討論聲浪。誠如羅伯斯所言，大谷翔平正在將自己推向一個全新的地位，他不只是球星，更是一個獨立於所有球員之外最「獨一無二」的存在。