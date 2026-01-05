隨著2026年第六屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）進入倒數，各國戰力預測成為棒壇熱點。身為傳統棒球強權的委內瑞拉，被看好將延續2023年的核心戰力，並加入新生代美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）才俊，組成足以抗衡多明尼加與美國的奪冠級陣容。盤點委國2026年可能出戰名單，預計由超級巨星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與新星喬里奧（Jackson Chourio）領銜，打造恐怖的「全大聯盟」打線。不過由於近期國內發生動亂，這支美洲勁旅能否順利出賽，還有待後續更多消息出來。
🟡2026第六屆世界棒球經典賽賽程
⚾️3/6 12:00 荷蘭 VS 委內瑞拉（龍帝霸公園球場）
⚾️3/7 19:00 以色列 VS 委內瑞拉（龍帝霸公園球場）
⚾️3/9 19:00 委內瑞拉 VS 尼加拉瓜（龍帝霸公園球場）
⚾️3/11 20:00 多明尼加 VS 委內瑞拉（龍帝霸公園球場）
野手陣容：老將新秀齊聚 火力無死角
委內瑞拉的野手陣容預計將由多位大聯盟全明星球員組成，名單包括：
中心打線： 奧圖維（Jose Altuve，二壘）、阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.，中外野）、阿萊斯（Luis Arraez，一壘）、桑坦德（Anthony Santander，右外野）。
內野守備： 蘇亞雷斯（Eugenio Suarez，三壘）與托瓦（Ezequiel Tovar，游擊）。
超新星亮點： 效力於釀酒人隊的喬里歐（Jackson Chourio）預計將首度參戰。他在2024年球季打出驚艷表現，名列國聯新人王票選前三，他的加入將大幅提升委國內外野的機動性。
板凳深度： 托雷斯（Gleyber Torres）、吉曼尼茲（Andres Gimenez）及小阿庫尼亞（Luisangel Acuña）均在討論名單內。
捕手分析：雙保險戰力 進攻防守兼備
捕手位置是委內瑞拉最引以為傲的深度所在。除了皇家隊領袖培瑞茲（Salvador Perez）預計回歸坐鎮外，釀酒人隊的康崔拉斯（William Contreras）也將分擔捕手與指定打擊（DH）任務。此外，大都會隊的潛力捕手阿爾瓦雷斯（Francisco Alvarez）也被視為爭奪席位的強力競爭者。
投手配置：先發輪值穩定 後門防線升級
先發投手預計沿用2023年的強大輪值，由洛佩茲（Pablo Lopez）與蘇亞雷斯（Ranger Suarez）領銜。底特律老虎隊的新秀蒙特羅（Keider Montero）則因2024年展現的耐投能力（98.1局、77K、一場完封勝），被看好成為輪值的黑馬人選。
牛棚防線方面，守護神職務預計由艾瓦拉多（Jose Alvarado）擔綱。此外，大聯盟頂尖後援羅伯特蘇亞雷斯（Robert Suarez）、葛拉特羅（Brusdar Graterol）及火球男亨利奎茲（Edgardo Henriquez）的加入，將使委國牛棚具備世界級的壓制力。
🟡委內瑞拉實力如何？
委內瑞拉棒球代表隊在國際棒壇具備相當實力，尤其以強大的打線和出色的投手群聞名。球隊通常由多名現役或前任MLB選手組成，展現高水準的個人技術與團隊配合。他們擁有強勁的攻擊火力，善於抓住機會得分，同時投手表現穩定，能壓制對手。委內瑞拉棒球注重基本功與球員培養，在國際賽場上經常是強力的競爭者。
委內瑞拉棒球實力出色有以下幾個主要原因：
📍豐富的人才基礎：委內瑞拉擁有許多優秀的棒球選手，許多人在美國職棒大聯盟（MLB）中效力，這些選手的高水準競技表現提升了國家隊的實力。
📍棒球文化盛行：棒球是委內瑞拉最受歡迎的運動之一，深厚的棒球文化從基層培養了大量天賦異稟的年輕選手。
📍完善的青訓系統：該國注重基層棒球訓練，有許多學院和培訓機構為年輕選手提供專業訓練。
📍國際經驗豐富：委內瑞拉選手經常參加國際比賽，累積實戰經驗，提升技術水準。
📍MLB球探網絡發展：許多球探從委內瑞拉挖掘人才，讓選手能在高水準環境中成長，並為國家隊輸送頂尖球員。
🟡委內瑞拉在國際賽有何代表性成績？
委內瑞拉是美洲傳統強權，參加過5屆WBC世界棒球經典賽，最好成績是2009年的銅牌。參加過18次世界盃，3次拿下金牌。2023年WBC，他們在小組賽取得4勝1敗的成績，在D組擊敗波多黎各、多明尼加、以色列、尼加拉瓜等隊，其中多明尼加更是2013年的冠軍球隊。最終，委內瑞拉在複賽第二組以7：9負於美國遭到淘汰。
那一屆的委內瑞拉野手陣容強大，有皇家隊名捕培瑞茲、太空人「阿土伯」奧圖維、勇士強打阿庫尼亞以及老虎傳奇名將「胖虎」卡布雷拉（Miguel Cabrera）。
2019年12強賽，委內瑞拉和中華隊都被分在B組，兩隊交手中華隊靠著先發投手張奕繳出7局無失分、6K好投，加上朱育賢7局代打建功，終場以3：0取勝，最終也晉級到超級循環賽。2024年12強賽，委內瑞拉被視為奪冠大熱門，在A組小組賽拿下4勝1敗的分組第一戰績，並一度在超級循環賽擊敗我國，實力強大。
賽程預告：邁阿密死亡之組
2026年經典賽將於3月5日至17日舉行。委內瑞拉被分在D組，比賽地點定於邁阿密的loanDepot Park。屆時委國將與多明尼加、荷蘭及以色列展開激戰，爭奪晉級8強的門票。雖然委內瑞拉近期國內局勢動盪，但這支星光熠熠的國家隊能否化阻力為助力，再次於國際舞台證明實力，全球球迷拭目以待。
賽程預告：邁阿密死亡之組
