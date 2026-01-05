波士頓塞爾提克球星傑倫·布朗（Jaylen Brown）在本賽季展現了全方位的統治力。在剛結束對陣洛杉磯快艇隊的比賽中，布朗不僅狂轟追平生涯最高的50分，更主動請纓防守對方頭號球星雷納德（Kawhi Leonard）。賽後，根據《The Athletic》報導，布朗針對媒體長期以來對籃球的評價標準提出重砲抨擊，直言「高難度投籃並不等於籃球」。
布朗狂轟50分：防守才是本質
儘管在進攻端予取予求，布朗在賽後採訪中卻對「進攻核心」的標籤不屑一顧。他表示：「媒體總是關注錯誤的事情，你們只在乎進攻和那些高難度的投籃。我認為那根本不是籃球。籃球是籃板、是防守、是防守的多樣性以及組織進攻。雖然這是一場娛樂秀，但我認為防守才是比賽的精髓，而我就是這方面最強的球員之一。」
事實數據也支持布朗的狂傲。根據統計，布朗目前的對位防守命中率僅為39.4%，在全聯盟排名第二，僅次於雷霆隊的新秀凱森·華勒斯（Cason Wallace），甚至優於馬刺隊的頂尖長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。
塔圖姆缺席 塞爾提克仍有競爭力
本賽季在當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）因傷缺陣的情況下，原先被外界視為「過渡期」或「重整年」的塞爾提克，卻打出了令人驚豔的表現。總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）強調，過去一個多月的密集賽程讓球隊找到了「身份認同」（Identity），「我們現在知道成功的樣子是什麼，我們必須每晚都打出這種表現。」
陣中後衛懷特（Derrick White）則指出，被看輕是球隊前進的動力：「大家都在質疑我們，但這讓我們的球員帶著鬥志打球，尤其是那些曾被裁掉、或是沒什麼機會的人，現在他們正享受挑戰。」
總裁史蒂文斯動向明朗：從「賣家」轉身變「買家
隨著塞爾提克近期在客場之旅打出佳績，目前戰績已逼近東區第二，原本外界猜測總裁史蒂文斯（Brad Stevens）可能會為了省稅而交易球員，但目前的局勢已發生轉變。
知名記者羅伯（Brian Robb）分析，塞爾提克的表現證明了他們具備爭冠競爭力，史蒂文斯在 2 月交易截止日前極大機率將維持「買家」模式，尋求進一步強化陣容的機會，而非拆解現有戰力。
消息來源：Bobby Marks、運動畫刊、《The Athletic》
