▲先發中鋒霍姆格倫在太陽的針對性防守下，全場僅出手11次得到18分。太陽隊成功讓雷霆的綠葉球員承擔更多進攻壓力，最終導致對手火力斷層。（圖／美聯社／達志影像）

鳳凰城太陽隊今（5）日在主場108:105險勝衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊，這場勝利不僅終結了太陽對戰雷霆的二連敗，更打振奮了全隊士氣。賽後，太陽隊防守悍將「惡漢」狄倫·布魯克斯（Dillon Brooks）大方分享了球隊的戰術調整，直言他們已經找到了擊敗這支西區霸主的「秘訣」：全力封鎖明星中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）。在雙方前兩次交手中，雷霆均取得大勝。布魯克斯透露，為了這次復仇，太陽教練團深入研究了雷霆本季敗戰的影帶。「我們發現只要切特打不好，雷霆就有可能輸球。」布魯克斯表示，「前兩次對戰我們讓他打得太舒服了，所以這次我們更換了防守對策，專注於限制他的三分外線並堵死他的切入路徑。」數據證明了這項戰術的成功。儘管雷霆雙星 SGA（Shai Gilgeous-Alexander）與傑倫·威廉斯（Jalen Williams）合砍48分，但先發中鋒霍姆格倫在太陽的針對性防守下，全場僅出手11次得到18分。太陽隊成功讓雷霆的綠葉球員承擔更多進攻壓力，最終導致對手火力斷層。另一方面，這一場比賽雷霆中鋒哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）沒打，沒有一名正統爭鋒在內線，霍姆格倫對抗性不足的問題就暴露出來，此役雷霆籃板以29：49慘輸太陽，進攻籃板更是以2：12被拉開，成為輸球最重要關鍵。除了防守端的貢獻，布魯克斯本場也挹注了22 分、4籃板，與主將布克（Devin Booker）的24分、後衛古德溫（Jordan Goodwin）的26分組成猛烈火力。布魯克斯本季轉戰太陽後，作為布克身旁的第二得分點表現亮眼，場均繳出 21.4 分、3.1 籃板與 1.3 次抄截。太陽隊目前的戰績來到21勝14負，近10場比賽取得7勝3負，球隊的化學反應正處於賽季巔峰。雖然剛擊敗衛冕軍，但布魯克斯絲毫不敢放鬆，因為太陽將於周一晚間背靠背客場挑戰他的前東家休士頓火箭隊。談到即將到來的對戰，布魯克斯鬥志高昂：「我非常想贏下這一場。我們前兩次對戰火箭也都輸了，這對我們來說是另一個絕佳的測試。當逆境來臨時，正是展現我們進步的最好時機。」太陽隊目前正處於二連勝，布魯克斯能否帶領球隊完成對火箭的復仇，已成為德州球迷關注焦點。