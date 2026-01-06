台灣好市多（Costco）宣布4月1日起調整會員費，漲幅最高66%，掀起「把台灣人當盤子」的質疑。究竟台灣好市多的會費在全球是什麼水準？《NOWNEWS今日新聞》整理美國、加拿大、日本、韓國、澳洲會費一覽，發現台灣會費雖然是亞洲最貴，但黑鑽卡在回饋制度上竟藏有驚人紅利，這項隱形福利更是「狠贏日韓」，穩坐全球第二。
📍重點摘要
⦁ 亞洲最貴： 台灣金星卡漲至 1500 元，超越日、韓、澳，僅次於美加。
⦁ 回饋暴力： 台灣黑鑽卡回饋上限高達 3 萬元，排名全球第二、亞洲第一。
⦁ 誘導升級： 透過縮小一般卡與黑鑽卡價差，引導高消費力客群轉向 2% 回饋制度。
跨國大比拚：台灣會費亞洲居冠
根據最新的 好市多會費比較 資料，台灣調漲後的金星會員費 1500 元，確實讓許多會員感到心痛。對比鄰近國家，韓國金星卡僅約台幣 989 元，日本則約 1109 元。台灣好市多會費雖然是亞洲最貴，但黑鑽卡回饋卻也是亞洲最高。
策略布局：為何一般卡漲價，黑鑽卡卻凍漲？
面對帳面上「亞洲最貴」的質疑，據悉台灣好市多仰仗的是「400萬會員中，黑鑽卡占超過三分之一」。業界分析，此波台灣好市多漲會費，卻不動黑鑽卡原因有以下兩點：
1.縮小價差「誘導升級」
黑鑽卡與一般會費價差縮減至 1500 元。業界認為此舉在降低會員升級阻力，吸引消費力強的族群轉向黑鑽卡，進而透過 2% 回饋機制鎖定龐大的採購規模。
2.構築核心「護城河」
數據顯示，黑鑽卡會員消費力是一般會員的 2 至 3 倍。維持高階卡費穩定能強化核心客群的黏著度，在家樂福與大全聯集團化、本土量販競爭加劇下，能築起防禦護城河。
這福利狠贏日韓：黑鑽卡回饋上限全球第二
雖然基礎會費較高，但台灣的 好市多黑鑽卡回饋上限 才是內行人的關注點。年度 2% 回饋上限額度高達 新台幣 3 萬元，不僅狠贏日韓，更穩坐全球第二高，僅次於發源地美國。同時刷富邦好市多聯名卡，店內消費 2% 回饋無上限、線上購物 3% 回饋無上限。
內行精算：你適合升級黑鑽卡嗎？
由於黑鑽年費維持 3000 元凍漲，但仍是一般金星卡的兩倍，消費多少才划算？
如此，對於頻繁回購鮮奶、民生用品的忠誠會員，直接升等黑鑽卡才是真正的「避漲」策略。這波漲價顯示好市多正加速會員轉型。對於每年只逛一兩次的小資族，漲價確實有感；但對於能刷到回饋上限的大戶，台灣好市多其實是全亞洲最慷慨、全球第二大方的市場。
資料來源：韓國好市多官網、日本好市多官網、台灣好市多官網
回本公式：這意味著，只要在好市多的年消費額超過 7 萬 5000 元（平均每月消費約 6250 元），多賺的 2% 回饋就剛好抵消漲價後的會費負擔。若再加上聯名卡店內消費的 2% 回饋（3000 ÷ 4% = 75000），等於年消費額超過 7 萬 5000 元，黑鑽卡3000元會費馬上「歸零」。信用卡回饋名為「好多金」，好市多目前正開放折抵中。
1500 ÷ 2% = 75000
