我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒前西武獅王牌投手今井達也，正式踏上美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舞台，他也於今（6）日於德州休士頓太空人主場「大金園區」（Daikin Park）舉行加盟記者會，並宣告合約內容為3年總值5400萬（約為17億台幣），其中包含2026、2027年球季結束後的跳脫權，另依投球局數設有激勵獎金條款。而記者會中，太空人老闆克雷恩（Jim Crane）也親自出席，並罕見詳述球團未來布局，直言今井達也的加盟不僅關乎下季戰力，更是球隊長期發展藍圖中的關鍵拼圖。克雷恩表示，太空人近年重新審視全球市場，尤其是日本的重要性。球團自2025年起與大金工業北美子公司締結為期15年的獨家夥伴關係，他本人也於去年夏天造訪日本，實地了解當地環境後深受震撼，坦言過去對日本市場的投入明顯不足，也強調「我們意識到自己落後了，必須立即行動」。克雷恩指出，日本不僅持續產出具備大聯盟實力的選手，整體市場對大聯盟的關注度也快速提升，因此球團迅速調整方向，擴編人力、強化情蒐，並在日本與台灣等地設立長期據點，配置熟悉語言與文化的人才，未來若有需要，規模仍可進一步擴大。太空人近年與日本企業的連結日益緊密，球場命名權由大金取得，成為史上首支由日企冠名的大聯盟主場；同時也與日本航空旗下ZIPAIR簽訂合作合約，強化日美之間的往返動線。休士頓周邊設有大金大型工廠，當地日僑人口眾多，球團強化戰力的同時，也被視為促進地方發展的重要推力。克雷恩最後強調，今井達也的加盟也象徵太空人全面啟動亞洲戰略的起點，在強敵環伺的競爭環境下，球團將以長期視角打造屬於休士頓的王朝。