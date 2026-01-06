我是廣告 請繼續往下閱讀

擁有大谷翔平、山本由伸等頂級球星的洛杉磯道奇，早已是聯盟公認的「宇宙天團」。不過，為了達成世界大賽三連霸偉業，這支西岸豪門似乎還覺得不滿足。美國媒體《TWSN》近日披露，道奇隊有可能正在醞釀一筆震撼全聯盟的超大型交易，目標直指底特律老虎隊賽揚王牌史庫柏（Tarik Skubal）。現年29歲的左投史庫柏，無疑是當今大聯盟最強投手之一。繼2024年奪下賽揚獎後，他在剛結束的2025年賽季表現依舊無解，繳出防禦率2.21（美聯第一）、241次三振以及每局被上壘率（WHIP）0.891的鬼神成績單，不僅毫無懸念地連莊美聯賽揚獎，更在年度MVP票選中高居第五名為何老虎隊會願意放人？關鍵在於合約狀態。史庫柏目前處於薪資仲裁年，預估2026年薪資將高達2250萬美元（約新台幣7.07億元），且尚未與老虎達成延長合約。這意味著他在2026年球季結束後將成為自由球員（FA）。對於老虎隊而言，若無法續約，趁現在交易價值最高點將其脫手換取新秀，是合理的操盤邏輯。美媒《TWSN》記者阿拉梅達（Daniel Alameda）分析，儘管道奇現有的輪值已相當堅強，但為了確保「王朝」建立，他們有足夠的動機去換來這位頂級左投。阿拉梅達指出：「雖然這筆交易確實存在一些阻礙（例如農場代價），但考量到道奇想贏在當下的決心，以及老虎隊面臨的續約壓力，這項提案最終成立的可能性是非常大的。」若交易成真，道奇將組成由史庫柏、大谷翔平、山本由伸領軍的「史詩級」先發輪值，讓其他29支球隊望塵莫及。