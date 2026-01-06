我是廣告 請繼續往下閱讀

東契奇能否一肩扛起？ 詹姆斯還能貢獻多少？ 替補有誰能跳出來？

誰能帶領球隊？ 板凳能否提供火力？ 普爾、威廉森能否找回身手？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月7日進行，該日有6場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人客場對上紐奧良鵜鶘的比賽。鵜鶘目前拿下8勝29敗，暫居西區第15名，湖人則是拿下22勝11敗，暫居西區第三名，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。比賽地點：冰沙國王中心（紐奧良）比賽時間：台灣時間1月7日（三）上午 09：00：里弗斯持續傷缺、湖人能否維持火力08：00 溜馬VS騎士08：00 巫師VS魔術09：00 灰狼VS熱火09：00 灰熊VS馬刺09：00 鵜鶘VS湖人12：00 國王VS獨行俠📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：09：00 湖人VS鵜鶘NBA League Pass、Line Today。