NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月7日進行，該日有6場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人客場對上紐奧良鵜鶘的比賽。鵜鶘目前拿下8勝29敗，暫居西區第15名，湖人則是拿下22勝11敗，暫居西區第三名，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
紐奧良鵜鶘（8勝29敗）vs 洛杉磯湖人（22勝11敗）
比賽地點：冰沙國王中心（紐奧良）
比賽時間：台灣時間1月7日（三）上午 09：00
✅ 湖人觀戰焦點：里弗斯持續傷缺、湖人能否維持火力
湖人近期拿下2連勝，但八村壘、里弗斯（Austin Reaves）近期因傷缺陣，本場比賽湖人能否依靠剩餘陣容撐起火力是關鍵，在「詹皇」詹姆斯（Lebron James）表現下滑的情況下，東契奇（Luka Doncic）將扛起湖人重責大任。
觀戰重點：
✅ 鵜鶘觀戰焦點：一度打出連勝氣勢、近期慘吞7連敗
鵜鶘在12月曾打出一波5連勝，但整體狀態未能保持，近期又吞下一波7連敗，目前暫居區爐主，本場比賽鵜鶘能否把握湖人陣容不齊的弱點，在主場拿下勝利，整體團隊戰力依舊是重點，在沒有穩定得分點的情況下，鵜鶘仍有隱憂
觀戰重點：
🏀NBA賽程（台灣時間1/7）
08：00 溜馬VS騎士
08：00 巫師VS魔術
09：00 灰狼VS熱火
09：00 灰熊VS馬刺
09：00 鵜鶘VS湖人
12：00 國王VS獨行俠
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：09：00 湖人VS鵜鶘
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽地點：冰沙國王中心（紐奧良）
比賽時間：台灣時間1月7日（三）上午 09：00
✅ 湖人觀戰焦點：里弗斯持續傷缺、湖人能否維持火力
湖人近期拿下2連勝，但八村壘、里弗斯（Austin Reaves）近期因傷缺陣，本場比賽湖人能否依靠剩餘陣容撐起火力是關鍵，在「詹皇」詹姆斯（Lebron James）表現下滑的情況下，東契奇（Luka Doncic）將扛起湖人重責大任。
觀戰重點：
- 東契奇能否一肩扛起？
- 詹姆斯還能貢獻多少？
- 替補有誰能跳出來？
✅ 鵜鶘觀戰焦點：一度打出連勝氣勢、近期慘吞7連敗
鵜鶘在12月曾打出一波5連勝，但整體狀態未能保持，近期又吞下一波7連敗，目前暫居區爐主，本場比賽鵜鶘能否把握湖人陣容不齊的弱點，在主場拿下勝利，整體團隊戰力依舊是重點，在沒有穩定得分點的情況下，鵜鶘仍有隱憂
觀戰重點：
- 誰能帶領球隊？
- 板凳能否提供火力？
- 普爾、威廉森能否找回身手？
🏀NBA賽程（台灣時間1/7）
08：00 溜馬VS騎士
08：00 巫師VS魔術
09：00 灰狼VS熱火
09：00 灰熊VS馬刺
09：00 鵜鶘VS湖人
12：00 國王VS獨行俠
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：09：00 湖人VS鵜鶘
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。