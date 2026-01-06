我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士本季戰績在附加賽邊緣掙扎，曾經引以為傲的「銅牆鐵壁」防守如今漏洞百出。面對球隊困境，美國媒體將矛頭指向了昔日的防守核心，「追夢綠」格林（Draymond Green）。美媒《Yahoo Sports》專欄分析指出，隨著年齡增長與情緒控管問題惡化，勇士若想把握當家球星柯瑞（Stephen Curry）生涯最後的巔峰衝擊第5座總冠軍，將這位功勳老臣擺上交易檯面，恐怕已是不得不面對的「必要之痛」。現年35歲的格林，過去是勇士體系運轉的靈魂人物。然而歲月不饒人，美媒分析犀利指出，葛林已無力在每個夜晚維持全明星等級的防守強度。更令人心驚的是高階數據顯示，本季當葛林「下場休息」時，勇士的團隊防守效率反而優於他在場上的時期。這是格林漫長的勇士生涯中，罕見第二次出現這種「負面影響」的數據，顯示他在防守端的統治力正以肉眼可見的速度崩解。除了競技狀態下滑，葛林日益失控的情緒也成為球隊的不定時炸彈。近期他不僅在短時間內兩度遭到裁判驅逐，更曾發生在板凳席與總教練科爾（Steve Kerr）激烈爭吵後，逕自離開比賽現場的脫序行為。這種頻繁的內部動盪，不僅破壞了比賽節奏，更讓勇士引以為傲的休息室文化出現裂痕。報導坦言，要動這位王朝基石絕非易事，畢竟他與柯瑞有著深厚的革命情感。但分析師直言：「感情不能當飯吃。」若勇士的終極目標是奪冠，就必須做出理性的商業決策。分析中更提出了一項大膽的交易設想，利用格林的合約，搭配陣中另一位球星巴特勒（Jimmy Butler）高達4870萬美元的到期合約進行打包。這在薪資配平上將是完美的籌碼，足以讓勇士去追求像「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）這類能改變聯盟版圖的超級巨星，或是換回更年輕、更有活力的防守核心，以此分擔柯瑞肩上的重擔。專欄最後總結道：「沒有人希望勇士做蠢事，但在柯瑞依舊偉大的時候，猶豫就是最大的風險。」