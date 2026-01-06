我是廣告 請繼續往下閱讀

南韓「最強夫妻」申敏兒、金宇彬愛情長跑10年，終於在去年（2025）12月20日完成終身大事，今（6）日已前往西班牙度蜜月，經紀公司AM娛樂證實表示：享受甜蜜時光，回國後才會展開接下來安排的演藝工作，至於做人計劃，公司沒有進一步透露。申敏兒、金宇彬隸屬同一間經紀公司AM娛樂，公司今天向《엑스포츠뉴스》證實：「目前已前往西班牙展開蜜月旅行。」先好好享受屬於新婚夫妻的時光，之後再陸續回歸各自的演藝行程。這對交往10年、一路相互扶持走到婚姻的男帥女美組合，也讓粉絲忍不住開玩笑表示，如果未來真的迎來愛的結晶，這基因組合根本是顏值天花板，想不期待都難。相差5歲的姊弟戀申敏兒與金宇彬，2014年因拍攝廣告結緣，並於2015年正式承認戀情，2人公開交往長達約10年，是南韓演藝圈最具代表性的長跑情侶，特別是在交往期間，金宇彬被診斷出罹患鼻咽癌，歷經治療與康復的過程中，申敏兒始終陪伴在側，堅定的信任與支持，因此獲得外界大量祝福。最終，申敏兒與金宇彬於去年（2025）12月20日，在首爾某處舉行婚禮，結束10年的公開戀愛，正式步入婚姻。2人的婚禮由金宇彬的至親好友李光洙擔任主持，證婚人則是法輪師父；獻唱祝歌的Car, the garden現場演唱了《海岸村恰恰恰》OST〈Romantic Sunday〉。尤其引人討論的是，金宇彬跟申敏兒在婚禮當天向翰林燒燙傷基金會、首爾峨山醫院、和平人權難民支援中心「好朋友們」等多個機構捐贈總計3億韓元（約台幣700萬元）的善款，滿滿的正能量與善意也成為話題焦點。