我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士總教練科爾（Steve Kerr）日前曾公開表示，為了短期勝利而透支未來的交易是「不負責任」的行為，並暗示球隊手中缺乏足夠籌碼與強權競爭。不過，這番言論隨即遭到美國媒體與薪資專家的無情「打臉」。分析指出，這根本是球團高層釋出的「煙霧彈」，經過盤點，勇士實際上握有直到2032年的驚人選秀控制權，資產豐厚程度足以在交易市場上發動一場核彈級的「梭哈」，足以換來超級巨星。薪資專家分析，科爾所謂的「籌碼不足」完全站不住腳。勇士隊目前的選秀資產庫存極為健康，除了受保護的2030年首輪籤外，他們完全掌握了未來 7 年的選秀權。只要球團高層點頭，勇士隨時可以打包送出三枚「未受保護」首輪籤，外加的三個首輪互換權，這種「3+3」的頂級資產包，在當今NBA市場上極具吸引力，基本上只要有超級球星喊出「賣我」，勇士絕對有本錢坐上談判桌當主角。更讓勇士有底氣交易選秀權的原因，在於他們現有的年輕陣容已經成形。本季新秀、來自荷蘭的7呎長人波斯特（Quinten Post）被譽為選秀會上的「最大偷」，他不僅具備現代中鋒稀缺的護框能力，更擁有柔順的投射手感與高位策應視野，完美契合勇士體系。此外，二年級生 TJD（Trayce Jackson-Davis）、桑托斯（Gui Santos）與理查德（Will Richard）都已成長為可靠的輪替戰力；而先前撞牆的波傑姆斯基（Brandin Podziemski），近期適應無球打法後表現也強勢回彈。這些年輕綠葉的崛起，意味著勇士即便送走未來的選秀權，球隊體質依然健康，不會像太陽或快艇那樣面臨陣容空洞化的危機。勇士目前已經具備了「爭冠球隊的骨架」，而非需要囤積選秀權的重建隊伍。當柯瑞（Stephen Curry）還在巔峰燃燒時，死守著那些2030年後可能無法兌現天賦的選秀籤，才是真正的「本末倒置」。美媒呼籲勇士高層別再以謹慎為藉口，現在就是利用滿手好牌換回頂級幫手、衝擊柯瑞時代第五冠的最佳時機。