▲一向以儒雅形象示人的60歲教頭科爾，在第四節因快艇球員科林斯（John Collins）一次明顯的干擾球未吹，徹底失去理智。（圖／美聯社／達志影像）

▲史努比狗狗（Snoop Dogg）不只是歌手，還是演員、主持人和專業的「賽事評論員」。他的解說風格極其隨性且具幽默感，曾為自然紀錄片、奧運賽事甚至WWE摔角進行解說（圖／圖／美聯社／達志影像）

今（6）日在快艇新主場Intuit Dome上演的勇士與快艇之戰，現場氣氛簡直「炸裂」到了極點。勇士總教練科爾（Steve Kerr）因不滿裁判漏吹干擾球而陷入瘋狂暴走，最終遭到驅逐出場。然而，這段火爆場面卻因轉播平台Peacock請來的重量級嘉賓——饒舌傳奇史努比狗狗（Snoop Dogg）的即興解說，瞬間讓此事充滿趣味在，引發全美社群瘋傳。一向以儒雅形象示人的60歲教頭科爾，在第四節因快艇球員科林斯（John Collins）一次明顯的干擾球未吹，徹底失去理智。他衝進場內對著裁判咆哮，憤怒程度連一旁的副手與球員都險些拉不住。美媒打趣表示，或許平時情緒火爆的格林（Draymond Green）該考慮跟科爾分享一些深呼吸的放鬆技巧。這場衝突最有趣的轉折點在於嘉賓席上的史努比狗狗。這位出身印格塢的西岸傳奇饒舌歌手，現場客串起評論員，以他標誌性、不疾不徐的節奏感（Lay Low）開始敘述科爾的「崩潰現場」。「史蒂夫火力全開……史蒂夫把英格伍德打爆了！」史努比狗狗充滿嘻哈味的旁白，讓這次火爆現場充滿趣味。現場觀眾雖然不見得認同科爾的暴衝，但絕對熱愛「D.O.Double G」的解說。史努比狗狗流暢且充滿張力的播報讓網友紛紛敲碗，希望能讓他固定執教鞭後的評論席。他在播報台展現的「Drop It Like It's Hot」精神，讓原本嚴肅的驅逐場面變成了一場娛樂大秀。也有勇士球迷在影片下給出好評，「求求你，讓這哥們全年解說比賽吧」、「我需要Snoop叔叔更頻繁地來解說NBA」、「Snoop應該要解說每一場比賽」、「史上最強的評述！千萬別放走Snoop Dogg！事實上，他應該開始進行更多的體育評述！」、「或許可以讓Snoop來主持下一場總統大選辯論！」賽後，代為出席記者會的助理教練史托斯（Terry Stotts）一上台就幽默表示：「我會出現在這裡，純粹是為了幫史提夫（科爾）省點錢。」意指讓情緒尚未平復的科爾避開媒體，以免因失言遭受聯盟更重的罰款。當家球星柯瑞（Stephen Curry）也挺身維護教練：「教練做了正確的事。我們做出了回應，並給了自己贏球的機會。」儘管勇士最終以102-103、一分之差飲恨，但科爾的暴走確實激發了球隊鬥志。本名： Calvin Cordozar Broadus Jr.生日： 1971年10月20日（現年54歲）出生地： 美國加州，長灘（Long Beach）外號： 大狗、Snoop Lion、D.O.Double G、西岸饒舌教父身高： 193cmSnoop Dogg是90年代幫派饒舌（G-Funk）的核心人物。他在1992年被德瑞博士（Dr. Dre）發掘，首張專輯《Doggystyle》一出道就空降告示牌冠軍。他那種低沈、慵懶且帶有節奏感的繞舌風格（Flow），成為了西岸饒舌的教科書。提到Snoop Dogg，很多人第一反應就是「大麻」。他從不掩飾自己對大麻的喜愛，並將其融入音樂與個人品牌。他在2023年曾開玩笑說要「戒菸」，結果只是為了推廣無煙烤爐，成功的行銷手段再次證明了他的商業頭腦。他不只是歌手，還是演員、主持人和專業的「賽事評論員」。他的解說風格極其隨性且具幽默感，曾為自然紀錄片、奧運賽事甚至WWE摔角進行解說。就像這次他在快艇主場解說科爾（Steve Kerr）被驅逐的場面一樣，他總能把嚴肅的場合變得很Chill。Snoop Dogg擁有極強的商業觸角：投資領域： 從大麻產業、食品、電競（加入FaZe Clan）到科技領域均有涉足。影視跨界： 與家事女王瑪莎史都華（Martha Stewart）結成忘年之交，共同主持烹飪節目，成功打破了饒舌歌手的強硬形象，變得非常親民。