我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舊金山巨人在今（7）日宣布將外野手迪恩（Justin Dean）從40人名單中移除，列入指定讓渡（DFA），以空出名額登錄自遊騎兵交易而來的右投馬利（Tyler Mahle）。這項人事異動，也讓這位上季在世界大賽一戰成名的29歲外野手，再度面臨職涯重大轉折。迪恩去年與道奇簽下小聯盟合約，在3A出賽90場，繳出打擊率2成89、OPS 0.808，並跑出27次盜壘的亮眼成績，最終如願升上大聯盟。儘管在一軍主要以守備與代跑為主，但他仍多次展現價值，並順利進入季後賽名單。最令人印象深刻的一幕出現在世界大賽第6戰。當時道奇在9局上半仍握有2分領先，佐佐木朗希被敲出飛向左中外野的深遠打球，球擊中圍牆後卡在護欄間。負責守備的迪恩第一時間高舉雙手向裁判示意球已卡住，最終判定為「場地規則二壘打」，成功阻止跑者回到本壘追平比數，也為球隊守住勝利契機。賽後他坦言，自己清楚規則，但仍對裁判是否會採信感到緊張。憑藉這次關鍵防守，迪恩一夕成為洛杉磯球迷口中的英雄。然而賽季結束後，道奇仍於去年11月將他移出40人名單，隨後被同區對手巨人透過讓渡程序網羅，引發不少球迷惋惜。未料短短兩個月後，迪恩再度遭到DFA處理。巨人官方表示，此舉是為了因應投手戰力補強所需。未來迪恩可能選擇接受小聯盟指派，或被其他球隊再度撿走，去向仍充滿變數，屆時會有哪隻球隊會將迪恩網羅下來也將成為關注焦點。