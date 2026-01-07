NBA美國職籃（National Basketball Association）芝加哥公牛隊今（7）日正式宣布，已與「最強173」河村勇輝再次簽下「雙向合約（2-way contract）」。公牛官方社群特別貼出河村身穿球衣的視覺圖，熱烈歡迎他回來。河村也在個人社群感性發文，感謝公牛隊在他右腳傷勢復原後再次給予機會。此外，公牛隨隊記者也透露了一段雙方簽約前的故事，直言河村重新回到球隊讓他又驚又喜。
夏聯單場20分、10助攻驚艷全美！右腳傷勢曾讓夢想喊卡
現年24歲、身高僅173公分的河村勇輝，在2024賽季結束後成為完全自由球員。他在去年的夏季聯賽披上公牛戰袍表現亮眼，特別是在對戰爵士隊的最終戰，他從板凳出發狂轟20分、10助攻，神乎其技的傳球視野與得分能力瞬間擄獲芝加哥球迷的心。
整個夏季聯賽，河村平均上場23.9分鐘，繳出10.2分、6.2助攻且達成兩次雙10，優異表現讓他與公牛隊簽下雙向合約。然而，命運卻在此時開了玩笑，他在熱身賽期間不慎右腳受傷，公牛隊被迫在去年10月與他解約，令無數亞洲球迷感到惋惜。
「我快回來了！」隊記驚呼：他不是在開玩笑
與公牛的雙向合約解除後，河村勇輝並未離開芝加哥，而是持續在公牛隊的訓練設施艱苦得復健。長期追蹤公牛動態的資深記者強森（K.C. Johnson）在社群平台上說道日前他在訓練館遇到正在復健的河村，河村當時對他自信地說：「我快要回來了（I'll be back soon）！」
強森回憶道，當時他以為河村只是在展現正向的態度，沒想到幾天後雙方真的再次達成簽約。強森驚訝地表示：「他當時真的不是在開玩笑！」
河村勇輝感性發文：感謝公牛再次給予機會
在合約官宣後，河村勇輝也在個人的Instagram上向球迷報告好消息，他表示：「非常興奮能再次獲得公牛隊給予的機會。雖然復健的過程一點都不容易，但我現在已經等不及要在球迷面前打球了。誠摯地感謝大家的應援與支持。」
