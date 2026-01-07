我是廣告 請繼續往下閱讀

前日本職棒讀賣巨人內野手岡本和真透過入札制度挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），以4年總值6000萬美元（約為18.8億台幣）的合約於今（7）日正式加盟多倫多藍鳥，並於主場羅傑斯中心舉行入團記者會，其中一個焦點莫過於岡本和真透露對參加經典賽的高度意願，對此也馬上獲得球隊總管阿特金斯（Ross Atkins）肯定。岡本和真此次合約是在交涉期限前夕迅速拍板，內容包含500萬美元簽約金，且未附帶跳脫條款。他也成為繼2002年松井秀喜後，首位透過正式制度由巨人轉戰大聯盟的野手。藍鳥方面則期盼他能補強長期未能穩定下來的三壘戰力，未來預料將以三壘為主要守備位置。藍鳥總管阿特金斯也在記者會中高度評價岡本，強調球團將提供全方位支援，並與球員本人及經紀團隊共同做出每一項重要決策。他指出，岡本和真不僅擁有長期穩定的打擊實績，面對高速球與各類投手皆具備強力回擊能力，攻擊端表現完全符合球隊需求。身披全新7號球衣的岡本和真，在記者會談到即將於3月登場的世界棒球經典賽（WBC）時，坦言自己仍懷抱強烈意願，希望再次披上日本隊戰袍出賽，並已為此做好準備。不過他也強調，目前是否能成行仍需後續溝通與安排，一切尚未定案。對此總管阿特金斯也表示藍鳥一向高度支持WBC，對於岡本和真參加明年的經典賽，也是抱持正面態度。