美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）在今年投入自由市場的多倫多藍鳥內野手比薛特（Bo Bichette）目前下家雖仍尚未確定，不過這位剛協助藍鳥闖進世界大賽的主力打者，還是市場上相當搶手的球員，對此美媒也依照陣容與薪資結構分析適合的球隊，表示芝加哥小熊相當有機會在爭取比薛特的競爭中脫穎而出。雖然洋基、道奇、紅襪與費城人等豪門同樣對比薛特虎視眈眈，但分析指出，一紙7年2億美元、年均約2860萬美元的合約，對小熊而言兼顧競爭力與財務彈性，也有機會成為比薛特最具吸引力的選項。據了解，小熊高層已主動與比歇特團隊接觸，展現希望以他為休賽季補強核心的誠意，真正的關鍵在於是否願意貼近市場行情出手。從陣容結構來看，小熊若簽下比薛特，短期內可安排他鎮守三壘，待內野配置變動後再轉任二壘，兼顧未來人事調整的彈性。這樣的多守位能力，正是小熊目前最欠缺的元素之一。在薪資方面，小熊距離豪華稅門檻仍有充裕空間，這筆合約不會迫使球團進行大規模削減。更重要的是，這樣的投資傳達出清楚訊號：小熊不再等待下一個重建循環，而是準備與聯盟頂級強權正面競逐冠軍。對一支渴望重返榮耀的球隊而言，比薛特或許正是關鍵拼圖。比薛特在進攻端的穩定性，讓他成為現代中線內野手中的稀有存在。2025年球季，他出賽139場，繳出3成11打擊率、18轟、94分打點的成績，更罕見的是，對速球、變化球與指叉球的打擊率皆超過3成，顯示其幾乎沒有明顯弱點。生涯7季累積2成94打擊率與穩定OPS+表現，也證明他並非曇花一現型球星。