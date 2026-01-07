我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢典與Lulu在昨日公開於日本富士山拍的婚紗照。（圖／天地合娛樂提供）

藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）去年10月登記結婚後，將於本月25日於台北文華東方酒店舉行婚禮，昨（6）日兩人公開到日本富士山前拍的絕美婚紗照，甩掉綜藝感的兩人展現出充滿愛意的浪漫氛圍，再度引發熱議。而資深媒體人狄志為也在今（7）日發文獻上祝福，提到Lulu從把陳漢典當偶像、再到節目搭檔、被湊對，如今真的嫁給對方，14年的緣分讓他忍不住大讚「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」。狄志為在今日發長文為即將步入禮堂的陳漢典與Lulu獻上祝福，「這是新的一年開春，最美好的新聞跟場景」。狄志為提到兩人去年宣布婚訊後，震驚整個演藝圈，並形容他們一路走來的故事，就像是細水長流的愛情紀錄片，「多年來，他們一起主持、一起被湊對、一起上綜藝被虧是『班對』。觀眾都以為只是效果，沒想到那份默契，在歲月中慢慢發酵成真實的情感」，他認為陳漢典與Lulu的感情不僅是好友變戀人，「更是一種『剛剛好』的成熟相遇」。狄志為也大讚陳漢典與Lulu的婚紗照，「婚紗絕美瞬間陳漢典跟Lulu ，富士山下的愛情見證，從默契搭檔到幸福伴侶。當愛情經歷歲月醞釀，再被光影捕捉下來，畫面會變成什麼模樣？陳漢典與Lulu最新公開的婚紗照，就是這樣的答案」。兩人緊緊依偎的身影，與藏不住的幸福笑容，就如電影般浪漫，「沒有華麗的姿勢，卻有說不完的故事」。狄志為認為兩人的幸福早有伏筆，從14年前《康熙來了》的緣分，到一起主持、被湊對，「他們不是一拍即合的激情，而是在長時間的陪伴中，逐漸意識到：『原來那個最懂我的人，一直都在身邊』」。狄志為形容兩人的戀情是剛剛好的成熟相遇，「現在的Lulu，主持充滿靈魂與自信；漢典，也從綜藝諧星找到屬於自己的節奏與魅力。他們不再是『誰紅誰不紅』的比較對象，而是平等、自在的伴侶」。狄志為也提到陳漢典在富士山拍婚紗說的話，「是因為Lulu像太陽，而我像富士山一樣，穩穩地陪在她身邊」，認為這就像兩人的關係不早不晚剛剛好，「從螢幕上的歡笑，到現實生活中的相守，Lulu與陳漢典的愛情提醒我們——真正的幸福，從來不需要張揚」，並在最後獻上祝福：「再次祝福他們，從舞台到人生，都能繼續發光發熱」。