金州勇士隊超級巨星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）不斷創下震撼籃球世界的紀錄。根據Basketball-Reference的數據，柯瑞職業生涯至今共投進了4187記三分球，令人驚訝的是，這個數字竟然超越了他生涯的罰球命中總數（4178 球）。在現代籃球歷史中，這項數據差異顯得極其不可思議。特別是——他是這個世代最偉大的球星，卻沒有得到哨音保護。
柯瑞與歷史二號射手哈登的對照
為了具體呈現這項紀錄的罕見程度，可以對比史上三分球進球數排名第二的「大鬍子」哈登（James Harden）。截至目前，哈登生涯累積投進3280記三分球，但他的罰球命中數卻高達8407球。
相較之下，柯瑞作為史上公認最偉大的射手，擁有高達91.2%的史上第一生涯罰球命中率，是聯盟僅有的十位「九成罰球俱樂部」成員。然而，即便準度驚人，柯瑞場均卻僅能獲得4.4次罰球機會。總共累計4581次罰球出手機會，命中4178球。這種「進球比罰球多」的現象，在聯盟頂級得分手身上幾乎是聞所未聞。
消失的圓柱體 柯瑞生涯罰球數並不多
長期以來，勇士隊球迷與評論家經常詬病聯盟並未給予柯瑞應有的「圓柱體保護」。在場上，對手為了干擾柯瑞那足以改變比賽節奏的投籃，往往採取極其粗暴的貼身防守甚至犯規動作。
最著名的例子莫過於去年季後賽期間，當時效力於火箭隊的防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）被指控刻意攻擊柯瑞受傷的手指。這類針對性的身體接觸往往能有效降低柯瑞的投籃威脅，但裁判的哨音卻鮮少響起。雖然柯瑞不具備亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）或哈登那種擅長利用身體碰撞、主動尋求犯規的技藝，但身為聯盟招牌球星，他所獲得的罰球待遇顯然與其進攻影響力不成正比。
已率隊奪四罐 柯瑞的歷史地位
綽號「萌神」或「咖哩大神」（Chef Curry）的柯瑞，自2009年以首輪第七順位加入勇士隊以來，徹底改變了籃球這項運動。他曾獲：四座NBA總冠軍、兩次年度MVP（包含史上唯一全票通過）、2022 年總決賽 MVP、2024年巴黎奧運金牌。
他不僅是NBA史上三分球進球紀錄保持人，更曾在2016年創下单季402記三分球的障礙，並保持連續268場比賽投進三分球的神級紀錄。
消息來源：Basketball-Reference
