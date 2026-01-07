「幸運甜心」林沁（沁沁）正式從啦啦隊女神轉戰歌壇！在經歷半年的密集培訓後，她於今（7）日正式推出個人首張單曲〈數到七〉，象徵開啟Lucky 7的幸運時刻。為了與粉絲分享喜悅，林沁宣布將於1月16日生日當天舉辦生日單曲發佈見面會，現場還可獲得7樣幸運好禮的限量生日大禮包，粉絲只要購買即可獲得入場資格，一次打包女神的寵粉心意。
半年魔鬼特訓 獲製作人認可信心大增
加盟首湛創意後，林沁除以本名積極備戰歌壇。歷經花蓮太平洋國際龍舟節、樂團祭演出，並與搖滾樂團夕陽武士共演累積經驗，她坦言籌備期長達半年，壓力不小，「除了上課，我幾乎無時無刻都在唱，洗澡、開車、通勤都在反覆聽與錄音修正。」她透露自己是需要鼓勵的類型，直到某天獲得製作人稱讚音抓得很準，讓她感動不已，更有信心邁出歌手這一步，「雖然公演面對很多人，但發行自己的單曲真的比那時候還緊張！」
命中註定的出道曲 諧音梗沁沁變Lucky 7
談起出道曲〈數到七〉，林沁笑說這簡直是命中註定。她第一次聽到旋律就被活潑能量吸引，且歌名〈數到七〉與她的名字「沁沁」有著可愛的諧音連結，讓她驚呼：「天啊，這首歌寫著我的名字！我一定要把它唱好。」
歌曲傳達「數到七，烏雲就會飄走」的正向意念，象徵沈澱情緒、累積能量，希望用歌聲陪伴大家微笑向前，讓每一天都充滿愛與陽光。林沁將於1月16日生日當天舉辦見面會，粉絲凡購買「林沁閨蜜版生日大禮包」，即可參加活動並獲得入場資格。禮包內容超有誠意，包含：粉色限定娃包、旋轉黑膠壓克力NFC、封面歌詞卡、氣質髮圈、雷射絢彩掛繩、林沁手繪插畫舒壓按鍵鑰匙圈，以及2026幸運數字親簽影像小卡盲包等7樣幸運週邊。大禮包目前限量搶購中，數量有限，售完為止。
林沁閨蜜版生日大禮包內容
1.1/16林沁專屬生日派對資格
2. 1/16林沁生日派對限定應援毛巾
3. 林沁 No.07《數到七》-閨密版
日期：2026年1月16日 (五)
時間：15:00-16:30 (14：30開始報到)
地點：大台北地區 （訂購完成後通知，請務必留意信件通知）
內容物：
• 1.《數到七》粉色限定娃包＊1
• 2.《數到七》旋轉黑膠壓克力NFC＊1
• 3.《數到七》封面歌詞卡-閨密版＊1
• 4.《數到七》氣質髮圈＊1（兩色隨機出貨）
• 5.《數到七》雷射絢彩掛繩＊1
• 6.《數到七》林沁手繪插畫舒壓按鍵鑰匙圈＊1（七款隨機出貨）
• 7.《數到七》2026幸運數字親簽影像小卡盲包＊1
報名網址：請點我
