我是廣告 請繼續往下閱讀

▲司曉迪曬出一張床照，稱躺在旁邊的正是鹿晗。（圖／微博＠iamroosie）

中國網紅司曉迪日前毀滅式爆料，自爆睡過所有頂流男星，鹿晗、范丞丞、王安宇、檀健次、林更新等人都被點名，其中鹿晗與司曉迪的床照還被外流，雖然幾人都火速否認，但依然引發爭議。而爭議延燒後，許多人也聯想到鹿晗的9年女友關曉彤，兩人從2024年開始傳分手，最後同框已是1年半前，也就是2024年8月的日本旅行，但雙方至今都尚未證實。不過在昨（6）日微博突出現心疼關曉彤的言論，喊話她「未來要幸福」。鹿晗在2017年官宣與關曉彤的戀情，兩人愛得高調，時不時就PO照放閃，但不料從2024年開始頻傳分手，不只被網友捕捉雙方已沒有在彼此生日時送上祝福，中國狗仔「劉大錘」還直言兩人分手的時間點就是2024年12月，而雙方至今都未出面證實。不料在司曉迪爆料睡過鹿晗、關曉彤有新歡後，微博突在昨日出現心疼關曉彤言論，「關曉彤未來請幸福」還直接登上熱搜。鹿晗在2017年認愛關曉彤後，不只常常放閃，也常被網友在街頭偶遇約會畫面。但自從2024年8月被捕捉日本旅行的同框後，兩人就沒有互動，鹿晗還在同年11月轉發女友新劇《小巷人家》後又秒刪，之後更是沒有再像往年一樣出現生日祝賀文，分手傳聞一度引發高度討論。關曉彤還在去年9月登上《王牌對王牌》遊戲環節時，透露自己在2024年某段時間重播分手歌曲《就讓這大雨全都落下》超過100次，更是讓粉絲心疼。而近日再度引發熱議的原因，就是司曉迪爆料與鹿晗睡過，甚至還外流床照，指稱兩人曾拉絲舌吻，並形容為「舌頭伸進去纏繞半小時，拉出絲來的那種」，其中還有一張聊天記錄，男方回覆「你親得我好舒服」，女方也害羞回應，引發輿論巨浪。對此，鹿晗官方工作室發表聲明否認，強調所有平台涉及鹿晗的不實言論均已蒐證完成，未來將會透過法律途徑追究一切責任。除了鹿晗外，司曉迪更在自己的粉絲群組直言，「不出意外，王安宇現在跟關曉彤在一起啊」，表示關曉彤離開鹿晗後也火速有了新歡，正是與她在《小巷人家》中飾演情侶的男明星王安宇。而關曉彤與王安宇也分別出面否認，並表示將提告。雖然鹿晗跟關曉彤都先後否認爭議，但對於分手傳聞，兩人則依然保持沉默。