我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭家純2022年嫁給日籍老公Akira，原預計在今年生下馬年寶寶，不料卻不幸流產。（圖／千巡影世康姐提供）

32歲藝人鄭家純（雞排妹）於昨（7）日透過社群發長文，沉重宣布自己懷孕9週後不幸流產的消息。據悉她在嫁到日本後曾得憂鬱症，必須要依靠藥物入睡，但為了求子斷然停藥，在得知卵巢庫存量指標大幅下降後，還決定進行凍卵，忍痛施打8支排卵針，並成功取出13顆卵子並冷凍保存10顆，但不料懷孕9週後，最終還是沒能保住孩子。她表示凌晨在急診室中，數度因止痛藥無效而被痛醒，還陸續排出血塊，讓她悲痛嘆：「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受」。鄭家純在文中透露，這是一次意料之外的自然懷孕，然而在半個月前的產檢中，醫生便發現胚囊發育比預期晚了1週，當時已預警若下次產檢未照到心跳，即為胚胎停止發育，需終止妊娠。隨後，她在日本住處遭遇少量出血並演變為劇烈腹痛，緊急赴急診檢查後確認胎囊大小停留在半個月前，證實了寶寶離開的事實。這段流產的過程對鄭家純而言充滿了身心的煎熬，她在FB直言：「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受」，描述自己即便在持續出血與疼痛中，仍堅持在床上寫完貼文。在急診室中，她陸續排出了血塊，凌晨時分更數度因止痛藥無效而被痛醒，最終只能等體力稍作恢復後，由日籍老公Akira陪同回台灣進行後續的身體調養與檢查。儘管面臨胎停噩耗，她仍試圖在苦悶中苦中作樂，分享當初告知老公懷孕喜訊時，對方的反應是驚呼日文的「斯勾以」（厲害意思），這段夫妻間的幽默互動也讓粉絲在心疼之餘感到一絲溫馨。回顧鄭家純的備孕歷程，可以發現她為了迎接新生命付出了極大的努力。2022年與日籍醫師Akira結婚後，雖然她曾霸氣表示女性不應被視為「生產容器」，但私下卻未雨綢繆。2024年，因檢測發現卵巢庫存量指標（AMH值）在1年內大幅下滑至安全邊緣的1.98，她果斷決定進行凍卵手術，忍痛施打8支排卵針，最終成功取出13顆卵子並冷凍保存10顆，以確保未來的生育自主權。她曾分享選擇凍卵而非凍胚胎的原因，是考量到法律規定若離婚必須銷毀胚胎，而凍卵則能讓女性保有更多生育選擇的彈性。除了生理上的準備，鄭家純在心理與藥物調控上也展現了驚人的韌性。她曾自爆早期因不適應日本新婚生活，導致憂鬱症復發並長期受失眠困擾，必須依賴助眠藥物才能入睡。為了能以最健康的狀態備孕，她將2025年設定為「斷藥年」，並在前往不丹出差期間，靠著環境氛圍意外成功戒掉了每日服用的4顆藥物。在流產發生前，她已成功斷藥近5個月，原本期盼能在2026年順利生下與先生同屬相的「馬寶寶」，並計劃讓孩子1歲前在台灣成長，利用台灣完善的照護資源，無奈這份心願因胎停而暫時中斷。鄭家純即便在承受流產腹痛的當下，仍不忘針對「代理孕母」合法化議題發聲。她特別提到立法院排審《人工生殖法》修正草案中的「代理孕母專章」，並以自身的經驗提醒大眾懷孕與流產的風險。她強烈反對商業代孕，認為這本質上是將孕母視為廉價生產容器的交易行為，且貧困婦女可能被推出來賣子宮、用命去賭博，承擔比一般孕婦高出3倍的併發症風險。鄭家純進一步指出，即便標榜「無償代孕」，在傳統華人社會對香火的執著下，也可能演變成家庭內部對女性親屬的情緒勒索。她以自己早期流產的痛苦經驗為例，質問若代孕者發生同樣狀況，委託人是否真能理性對待代孕者，而不將其視為任務失敗的工具。她明確表態，即便自己未來無法順利懷孕，也絕不會前往海外委託代理孕母，因為「血緣不保證帶來愛」，不願看到台灣變成一個可以用錢購買子宮的社會。事實上，曾經歷流產與求子艱辛的女星並不少。除了鄭家純之外，55歲李宇柔也曾透露自己流產次數高達10次，甚至經歷過兒子因罕見疾病早夭的痛苦。林舒語與夏如芝也曾分享過二度流產或因子宮肌瘤問題導致胎停的悲痛經歷，這也反映了女性在追求生兒育女過程中所面臨的巨大身心挑戰。鄭家純此次罕見地放下過往強硬的話題女王形象，將最私密的脆弱面展現在公眾面前，反而獲得了更多網友與粉絲的感同身受與關懷。針對這類令人心碎的胎停遺憾，婦產科醫師也提供了專業建議。仇思源醫師指出，胚胎停止生長有時並無徵兆，必須透過超音波確認，若未自然排出則需手術處理以防感染。而禾馨醫療創辦人蘇怡寧醫師則給予暖心鼓勵，指出流產後並不需要像傳統觀念所說的刻意等待半年，只要身體恢復健康、心理狀態調整好，通常等待一兩次規律月經後即可再次準備懷孕。雖然鄭家純經歷了這場不幸，但她在過去1年中已完成胸部囊腫手術切除、成功斷藥，展現了對健康的重視。如今雖然失去第一胎寶寶，但在先生的陪伴與專業醫療的建議下，她依然有機會在調理好身心後，再次迎接新生命的到來。