▲鄭家純在社群透露自己流產一事，讓外界十分震驚。（圖／鄭家純FB）

32歲藝人鄭家純2022年和日籍老公Akira登記結婚，昨（7）日在FB公開在懷孕9週後流產的消息，「昨天確認胚胎停止發育得終止妊娠，目前持續出血伴隨疼痛的我，在床上也得把這一篇寫完」，透露凌晨掛急診還排出血塊。她心碎喊道，「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受」，證實求子夢碎。回顧她為備孕停藥、還忍痛凍卵，更是讓粉絲心疼。而對此，鄭家純經紀人也做出回應：「近期先生會陪她回台調養，謝謝大家的關心」。鄭家純昨日在FB發出長文，「今天是我懷孕的第九週，昨天確認胚胎停止發育得終止妊娠，目前持續出血伴隨疼痛的我，在床上也得把這一篇寫完」。鄭家純透露半個月前產檢發現胚囊發育晚了一週，醫生指出若是下次產檢沒有照到心跳，就是停止發育，「需安排終止妊娠」。鄭家純表示，前一天傍晚開始少量出血，過2小時後出血量變多開始腹痛，立刻去掛急診，照了超音波後，發現胎囊沒有繼續發育，「在醫院時陸續有排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，目前的處置就是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續」。但不料就算吃了止痛藥也沒用，鄭家純透露在凌晨3點、5點接連被痛醒，還到廁所檢查時驚見血塊，讓她沉痛喊：「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受」。事實上，鄭家純早在2024年9月，就曾公開分享凍卵過程。當時她坦言拖了3年終於完成，主因是檢查發現身體數值拉警報，因為1年AMH值（卵巢庫存量指標）掉了1，來到安全值邊緣的1.98。為了能在最佳狀態，她忍痛打了8支排卵針，最終順利取出13顆卵子，經篩選後冷凍保存了10顆，剛好符合生下一胎的安全範圍。除此之外，曾罹患憂鬱症的她，為了能以最健康的狀態備孕，她停掉了每日服用兩種、各兩顆的助眠藥物。減藥過程充滿挑戰，然而，去年8月前往不丹出差時，在幸福國度的氛圍下，她意外發現自己能不靠藥物一覺到天亮，並成功斷藥5個月。但不料鄭家純最後仍面臨流產的悲痛，粉絲也紛紛為她打氣，心疼鼓勵她不要放棄。