年份 戰績 結果 2006年 3勝3敗 八強淘汰 2009年 4勝4敗 準決賽淘汰 2013年 3勝3敗 八強淘汰 2017年 6勝2敗 冠軍 2023年 5勝2敗 決賽淘汰（亞軍）

位置 姓名 母隊 投手 Paul Skenes MLB 海盜 投手 Tarik Skubal MLB 老虎 投手 Logan Webb MLB 巨人 投手 Joe Ryan MLB 雙城 投手 Mason Miller MLB 運動家/教士 投手 Clay Holmes MLB 洋基/大都會 投手 David Bednar MLB 海盜/洋基 投手 Garrett Whitlock MLB 紅襪 投手 Matthew Boyd MLB 小熊 投手 Garrett Cleavinger MLB 光芒 投手 Griffin Jax MLB 雙城/光芒 投手 Nolan McLean MLB 大都會 捕手 Cal Raleigh MLB 水手 捕手 Will Smith MLB 道奇 內野手 Bryce Harper MLB 費城人 內野手 Bobby Witt Jr. MLB 皇家 內野手 Gunnar Henderson MLB 金鶯 內野手 Brice Turang MLB 釀酒人 外野手 Aaron Judge MLB 洋基 外野手 Corbin Carroll MLB 響尾蛇 外野手 Pete Crow-Armstrong MLB 小熊 指定打擊 Kyle Schwarber MLB 費城人

隨著費城費城人看板巨星哈波（Bryce Harper）宣布參戰，2026年經典賽美國隊的打線正式進入「完全體」。這支由「法官」賈吉（Aaron Judge）領銜，集結兩大美聯、國聯全壘打王與頂尖新星的隊伍，在數據上幾乎是棒球史上最強的攻擊機器。然而，紙面數據越是豪華，卻越發映襯出美國隊在短期國際賽中的致命傷：「高身價卻缺乏磨合、極致火力卻極端不穩」。2023年經典賽美國隊的明星陣容讓他們的賽前聲勢看漲，卻在小組賽首戰即遭墨西哥重擊，慘遭曼尼西斯（Joey Meneses）單場雙響砲重挫士氣。不過在隊長楚奧特（Mike Trout）帶領下，搭配扮演奇兵的特納（Trea Turner），美國隊於淘汰賽階段連續展現反彈力道，先逆轉委內瑞拉，再以大比分擊敗古巴闖進決賽。可惜最終冠軍戰面對關門的日本王牌大谷翔平，未能跨越最後一道關卡，留下再度屈居亞軍的遺憾。從團隊數據來看，2026年的這支美國隊確實無懈可擊。光是賈吉、舒瓦伯（Kyle Schwarber）與捕手重砲勞雷（Cal Raleigh）三人，在2025年球季就合計敲出驚人的169發全壘打。整體打線的預估長打率（SLG）高達.561，遠超上一屆的.506。然而，這種極致的「高長打、高三振」風格，在容錯率極低的短期賽事中卻是一把雙面刃。頂尖球星習慣大聯盟162場比賽的漫長調節，能透過樣本數消弭低潮；但在短期賽事中，打者若無法在比賽初期甚至賽前集訓就找回擊球手感，身價總和最高的打線往往會淪為缺乏串連的散兵游擊，導致得分轉換率偏低，甚至在關鍵時刻陷入殘壘魔咒。此外，即使美國隊擁有史金恩茲（Paul Skenes）和史庫柏（Tarik Skubal），但在經典賽嚴格的用球數限制與休息天數規定下，大聯盟王牌無法像在職業賽季那樣燃燒。一旦進入中繼換投階段，臨時組建的牛棚是否能扛住高壓環境，仍是未知數。儘管上一屆經典賽美國在決賽敗大谷翔平領軍的日本，不過2026年的美國隊顯然已經進化。以首次參賽的「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）為軸心，這條打線不僅集結聯盟最具破壞力的長打者，也在上壘能力與擊球效率上達到新的高度。賈吉在2025年例行賽繳出的成績以及在洋基時就相當出眾的領導能力，扛起核心角色毫無懸念；舒瓦伯（Kyle Schwarber）與勞雷（Cal Raleigh）分別以誇張的全壘打產量，構築出中後段打線的火力深度，讓對手幾乎沒有喘息空間。尤其勞雷身為捕手卻能在上個賽季轟出60支全壘打，讓美國隊在中後段棒次仍具備一棒改變戰局的能力。更重要的是，美國的打線不再只是慢速重砲的堆疊。維特（Bobby Witt Jr.）、韓德森（Gunnar Henderson）、卡洛爾（Corbin Carroll）與PCA（Pete Crow-Armstrong）等新生代好手，讓速度、守備範圍與運動能力全面升級，使美國隊在一棒定生死之外，也能靈活運用戰術製造壓力。這讓美國隊在面對控球精準、變化球犀利的對手時，不再只能等待長打解救，而是能透過跑壘、壓迫防線創造失誤空間。再加上多名金手套等級的守備者坐鎮中線，這支美國隊在單場定生死的賽制下，穩定性明顯優於以往。儘管總教練德羅薩（Mark DeRosa）曾直言投手調度是最大難題，但與上一屆相比，2026年的投手輪廓已出現質變。史金恩茲與史庫柏兩位賽揚等級投手若能完全到位，將直接改寫美國隊「強打弱投」的既定印象。搭配韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）等具備穩定吃局能力的先發人選，再加上米勒（Mason Miller）鎮守後段牛棚，美國隊至少已具備與世界強權正面抗衡的本錢。真正的關鍵，在於投手使用策略與球數管理，這將考驗教練團的經驗與決斷。美國隊最大的挑戰不在於技術，而在於「團隊靈魂」。 與中南美洲球隊視經典賽為「民族聖戰」、或日本隊舉國投入的狂熱相比，美國球員的參賽動力仍多處於個人榮譽感。這導致美國隊長期呈現「拼裝車」狀態。部分球員在3月份仍將經典賽視為「最高強度的春訓」，其核心目標仍是確保自身健康以應對接下來的賽季。正因如此，球員在場上的衝刺與拚搶意志，很難與那些「賭上國格」的對手站在同一條平線上。這種求勝慾與責任感的「溫度差」，或許正是美國隊過去多次擁有夢幻打線卻僅奪一冠的主因。如果總教練德羅薩（Mark DeRosa）無法在短時間內將這群各擁山頭的球星轉化為具備「拚戰精神」的團隊，那麼這支身價最高的美國隊，恐怕依然會重蹈覆轍，再次成為大谷翔平或下一個國際球星閃耀奪冠後的「華麗背景」。