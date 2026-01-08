我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日即將接近，聯盟各隊交易傳聞持續升溫。根據《ClutchPoints》NBA記者席格爾（Brett Siegel）指出，公鹿內線悍將波提斯（Bobby Portis）近期成為多支球隊關注的交易目標，包括勇士與黃蜂，太陽也被點名正在密切觀察情勢發展。報導指出，公鹿目前在交易市場的立場偏向「買家」，球團希望透過補強戰力，提升競爭力並向當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）展現爭冠決心。在這樣的背景下，波提斯可能成為促成更大型交易的關鍵籌碼之一。若公鹿計畫進行重大升級，勢必得先清出合約與輪值空間，波提斯因此被納入潛在交易名單。本季開季表現不如預期的公鹿，波提斯反而是少數表現穩定的角色球員之一。他具備外線投射能力與強悍球風，對任何季後賽競逐球隊而言都是實用拼圖。對於逐漸找回節奏、且年輕核心逐漸成形的黃蜂來說，波提斯的經驗與硬度可望帶來即戰力；至於勇士，他的加入則能進一步強化板凳深度，為下半季與季後賽做好準備。數據方面，波提斯本季已出賽36場，其中5場先發，平均上場時間約23分鐘，繳出13.2分、6.5籃板與1.3助攻的成績，整體投籃命中率49%，三分球命中率高達47.3%，展現高效率進攻表現，是公鹿輪換體系中的重要得分點。席格爾也指出，若波提斯真的被交易，極可能只是多方交易的一環，公鹿若想完成真正的戰力升級，主要目標之一仍是巫師前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）。在交易期限前，公鹿是否願意動用波提斯作為籌碼，也勢必將成為聯盟關注焦點。