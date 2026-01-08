美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）自由市場的大物球員去向逐漸明朗。前大都會與金鶯總經理、現任《MLB Network》分析師杜奎特（Jim Duquette）於日前在個人社群平台透露，目前市場上最受矚目的外野手塔克（Kyle Tucker）爭奪戰中，紐約大都會、洛杉磯道奇與多倫多藍鳥已脫穎而出，成為最有力的三大競爭者。
「三強鼎立」態勢明朗 其餘球隊出現差距
杜奎特在文中指出，根據聯盟內部人士消息，目前對塔克展現出最強烈網羅意願的球隊正是大都會、道奇與藍鳥。他分析道：「雖然目前尚未有即將拍板的跡象，但這三支核心球隊與其他感興趣的球隊之間，似乎已經拉開了一段明顯的距離。」
針對這份名單，大都會媒體《SNY》也發表了看法，直言：「最終的決定性因素無疑會落在金錢上。」此外，近期消息指出，由於塔克年僅28歲，為了追求最大價值，他不排除效仿部分球星的策略，在今年簽下一份年均薪資極高的短期合約，待幾年後再次挑戰自由市場爭取另一份長約。
5拍子巨星塔克 加盟即戰力升級
塔克曾在2023年效力休士頓太空人隊時奪得美聯打點王，並在2024年底的一場重磅交易中被送往芝加哥小熊。雖然2025年賽季後半段曾受傷勢影響表現略微下滑，但整季仍繳出打擊率.266、22支全壘打、73分打點及25次盜壘的優異成績，OPS高達.841。
對於目前佔據領先地位的這3支球隊而言，塔克的加盟各有戰略意義：
紐約大都會：在交易掉尼莫（Brandon Nimmo）後，外野空缺急需補強，若能與強打索托（Juan Soto）聯手，將打造出令人聞風喪膽的左右重砲組合。
洛杉磯道奇：正在挑戰世界大賽三連霸，若能網羅塔克這名5拍子好手，將使已經星光熠熠的陣容更趨完美。
多倫多藍鳥：先前已飛往佛州基地積極招募塔克，被視為最積極的追求者之一，塔克穩定的左打火力極為契合藍鳥的陣容建構。
