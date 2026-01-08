我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐西奇以強大的得分與統治力成為現役場均得分王，而崔楊則以精湛的傳球視野成為現役場均助攻王。（圖／美聯社／達志影像）

▲在當年前5順位中，緊鄰唐西奇之後、位於第4順位的灰熊前鋒小賈倫傑克遜（Jaren Jackson Jr.），目前成為該梯次極少數仍堅守母隊的球員。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）亞特蘭大老鷹今（8）日正式將當家球星「吹楊」崔楊（Trae Young）送往華盛頓巫師。這樁交易不僅標誌著老鷹一個時代的終結，更讓球迷回想起2018年選秀會上，那場改寫聯盟版圖「東、楊互換」的命運戲碼。隨著崔楊轉隊，當年選秀會前5順位的天才球員，如今已幾乎全數離開選秀母隊。2018年選秀之夜，老鷹在第3順位選中斯洛維尼亞金童唐西奇（Luka Doncic），隨即與獨行俠達成協議，換回第5順位的崔楊及一枚首輪選秀權。崔楊曾比喻兩人關係如同傳奇宿敵「魔術強森 vs. 大鳥柏德」，在各自的世界領跑。唐西奇以強大的得分與統治力成為現役場均得分王，而崔楊則以精湛的傳球視野成為現役場均助攻王。數據統計顯示，兩人自2019年起拿到「30分、10助攻」的次數高居聯盟前二，場均得分與助攻之和更是雙雙位列歷史前五。然而，命運再次交織，這對曾被視為球隊非賣品的宿敵，如今都已被當年的母隊交易出門。當2018年選秀之夜那樁改寫歷史的交易達成時，整個籃球界都在看去這對互換東家的天才少年，究竟誰能成為引領新時代的「天選之子」？這場選秀之戰的起跑線看似一致，但在職業賽場的開端，卻是一場極端殘酷的對比。唐西奇的NBA首秀帶著職業賽場磨礪出的老練，毫無懸念地橫掃各項新人紀錄。然而，被賦予重望的崔楊，起步卻如同深陷泥淖。當時的崔楊，在各隊的高壓防守下，投籃命中率一度跌破30%，引以為傲的三分外線成了失去準星的冷箭，外界「老鷹看走眼」的嘲諷如潮水般湧入。對比唐西奇與生俱來的全能光環，崔楊的菜鳥球季更像是一場漫長的心理抗戰。他在賽後不斷瀏覽社交媒體，強迫自己面對那些尖銳的批評。「他想向世界證明他屬於這裡，」崔楊的父親雷佛（Rayford Young）曾經在受訪時回憶道，在那段日子裡，崔楊不僅是在與對手競爭，更是在與「唐西奇影子」下的不公平標籤搏鬥。「那段時間我的表現真的糟透了，」崔楊事後坦言，從大學投籃之王到職業賽場的猶豫不決，這種心理落差足以摧毀任何新人的自信。但在職業運動的殘酷遊戲中，真正的球星往往具備一種病態般的韌性。崔楊選擇將外界的噪音隔絕，把所有比較轉化為對訓練的偏執。他學會了在批評中找到平衡，將這場從選秀之夜就開始的「比賽」視為成長的養分。這種不畏失敗的特質，讓他在明星賽後迎來了史詩級的爆發。來到球季末段，崔楊用令人嘆為觀止的傳球藝術與外線準度，強行抹平了與唐西奇之間的差距。當唐西奇寫下「20+7+5」的偉大球季時，崔楊也交出了場均24.7分、9.2 助攻的巨星級成績單。這場選秀馬拉松如今已經跑了8年，當年的天才們紛紛偏離了最初的軌道。當年的狀元艾頓（Deandre Ayton）早已離開太陽，榜眼巴格利（Marvin Bagley III）也轉戰他處，甚至連被視為「一人一城」的巨星唐西奇也在先前離開了達拉斯。今日崔楊被送往巫師，正式宣告了前5順位僅1人沒有轉隊的殘酷現實。在當年前5順位中，緊鄰唐西奇之後、位於第4順位的灰熊前鋒小賈倫傑克遜（Jaren Jackson Jr.），目前成為該梯次極少數仍堅守母隊的球員。樂透區中還有另一位至今仍未轉隊的則是黃蜂隊的布里奇斯（Miles Bridges），其餘樂透區新星多已在職涯崎嶇的道路上轉向不同的戰場。儘管崔楊本季場均僅19.3分、8.9 助攻，命中率下滑至41.5%，但名記Ramona Shelburne指出，巫師看重的是他的組織才華。巫師高層認為，即便失去了麥科勒姆（CJ McCollum）的領導力，但擁有崔楊這位頂級控衛，將極大程度幫助去年的選秀榜眼薩爾（Alex Sarr）等年輕球員成長。崔楊將在華盛頓重逢他的「伯樂」施倫克（Travis Schlenk），當年正是施倫克在老鷹掌權時堅持選進崔楊。如今師徒重聚，巫師寄望崔楊能找回大學時期單場22次助攻的靈氣，帶領球隊走出樂透區、重返季後賽。