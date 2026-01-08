蔡依林《PLEASURE》大巨蛋演唱會剛結束，沒想到卻出現許多「舞台設計是邪教獻祭」等爭議言論，為此巡演官方微博7日發出聲明，強調「已啟動法律程序，捍衛藝人聲譽」，表示將大規模開告，同時點名網紅斯利亞（帳號實為斯理亞）提告。針對演唱會內容和邪教獻祭有關一事，精通巫術的專家韓御老師直言，表示這些說法都只是空穴來風，且獻祭儀式最基本的條件是「封閉場所」，光是觀眾可以買票任意進出就完全不合標準。
巫術專家駁斥指控！獻祭說法不成立
精通符咒、相術系統、巫儀、法術修行經驗已經有29年的韓御老師針對蔡依林演唱會邪教爭議直言，「穿鑿附會的說法」，表示一個完整的獻祭儀式中需有「神明、祭品、時間、儀式過程、朗誦經文」以及最重要的「密閉空間」，光是從最基本也最重要的密閉時間來說，所有觀眾可以拿著門票自由進出大巨蛋就是根本不合標準。
另外韓御老師也點出，觀眾觀眾在看完演唱會因為視覺、聲光效果不舒服，那看電影、看小說時更容易讓人感到身體不適，因此電影場景反而更符合獻祭時需要的場景條件，若是認為看演唱會就是獻祭，那看電影反而更容易成為被獻祭對象。
蔡依林官方點名網紅提告！微博熱搜炸鍋
天后蔡依林演唱會合作團隊「永稻星娛樂」昨（7）日發布聲明，正式對中國網紅「斯利亞」（帳號實為斯理亞）提告，相關關鍵字隨即衝上微博熱搜，引發熱議。隨後有粉絲起底發現，斯理亞真實身分竟是曾於2009年登上《超級星光大道》的歌手梁曉珺。
事件延燒後，網友挖出梁曉珺在小紅書上的發文內容，不僅抹黑蔡依林演唱會「宛如邪教現場」，言論引發譁然，過去更曾點名批評BLACKPINK成員Lisa、Jennie的單飛作品充滿情色暗示，指控其「帶壞小孩」，爭議言論層出不窮，也讓外界對其立場與動機產生質疑。
資料來源：微博@蔡依林Pleasure巡迴演唱會
