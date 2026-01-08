樂壇天后蔡依林由於去年底在台北大巨蛋舉辦的《PLEASURE世界巡迴演唱會》，被曾參加《超級星光大道》的梁曉珺質疑像邪教，罕見讓團隊大動作提告。蔡依林多年來深受歌迷喜愛，出道不久即順利建立「少男殺手」偶像招牌，前年一支她在19歲時舉行歌友會的影片重新曝光，只見她抱病上台卻仍認真唱跳、清純可愛，粉絲都被勾起昔日回憶，感到彌足珍貴。
蔡依林抱病在西門町歌友會演出 喚起歌迷無限回憶
蔡依林的團隊罕見有大動作對於造謠者提告，讓外界都高度關注。她出道至今超過1/4世紀，很快就受到年輕群眾的喜愛，第2張專輯《Don't Stop》歌友會辦在西門町，她抱病登台，一連演唱〈你快樂嗎〉、〈什麼樣的愛〉、〈You Gotta Know〉等3首歌曲，歌迷不時爆出歡呼聲，讓她打起精神，演出一點都不打折扣。
這段畫面在前年由網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」分享，大家看了也不禁感慨，那時的蔡依林就算和幸運粉絲玩問答、黑白猜等互動遊戲，看來還是像個親切的鄰家女孩，不像現在已經充滿難以忽視的巨星丰采。然而她本身大幅進化，華語樂壇卻無復風光，有網友寫道：「華語（歌）的經典，不過時代已過了！」台灣或中國都只在乎K-pop或Rap，單純欣賞華語歌曲的感動已經消褪。
網友在留言區裡憶當年，有人那時才國小三年級，那個時候蔡依林也還在念輔大，她的歌聲被讚好好聽，也有人記得蔡依林出道的第一年，自己還在入伍新訓，休息時間都是放蔡依林的歌，也有人表示還是喜歡〈看我72變〉前的她，對於蔡依林，每個人都有自己的回憶。
