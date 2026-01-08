我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由於缺乏穩定的外線與積極度，雷迪什在休賽季未能獲得任何NBA球隊的合約，最終只能遠赴海外，加盟立陶宛聯賽的希奧利艾隊（Siauliai）。（圖／美聯社／達志影像）

回顧上個賽季NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前，獨行俠將剛帶隊闖進總決賽的建隊核心唐西奇（Luka Doncic）送往湖人，換回「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）。這樁交易時至今日仍讓球迷感到不可思議，更在後續引發了一連串從湖人經營權易主到獨行俠意外抽中狀元籤的連鎖效應。然而，在唐西奇加盟湖人後，原本有一場旨在為他尋找「內線保鑣」的補強計畫，卻因為一場「體檢失敗」告吹，進而徹底改寫了3位球員的職業生涯。當時湖人為了優化唐西奇的體系，極度想要從黃蜂交易來頂級藍領長人威廉姆斯（Mark Williams）。本已達成協議，卻因威廉姆斯體檢未過導致交易破局。當時被湖人退貨的他，似乎被激發了鬥志，在上季末打出驚人的雙十數據。本季威廉姆斯被交易至鳳凰城太陽，即便在杜蘭特（Kevin Durant）等球星缺陣下，他仍以65.6%的驚人命中率撐起禁區，助球隊打出21勝14敗的佳績。看著他在太陽攻防兩端的統治力，不少湖人球迷至今仍感嘆若當初體檢通過，威廉姆斯或許就是唐西奇身邊最完美的拼圖。在這場告吹的交易中，受傷最深的或許是年輕新秀克內克特（Dalton Knecht）。他在菜鳥球季曾創下單場37分、14記三分球的隊史紀錄，原本被視為紫金軍團的未來希望。然而，在得知自己一度被球隊當作籌碼送走後，克內克特對球團的信任徹底崩盤。重回球隊的他表現一落千丈，季後賽甚至被雪藏至邊緣。本季他的狀態持續低迷，場均僅剩5.4分，三分命中率下滑至34.2%，從「未來之星」淪為交易傳聞的常客，令人不勝唏噓。最令人感嘆的命運轉折莫過於雷迪什（Cam Reddish）。這位2019年第10順位的新秀，曾被譽為「天之驕子」，卻在這場失敗的交易後，直接被湖人裁員。由於缺乏穩定的外線與積極度，雷迪什在休賽季未能獲得任何NBA球隊的合約，最終只能遠赴海外，加盟立陶宛聯賽的希奧利艾隊（Siauliai）。儘管在歐洲他依然是球隊核心，場均能拿14.7分，但對於這位曾經的全美第一小前鋒來說，回到NBA的夢想已漸行漸遠，這段職業生涯的墜落，成為這樁地震交易中最令人心酸的配角故事。