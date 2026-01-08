NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月9日賽程，將進行4場比賽。其中焦點賽事，聚焦在明尼蘇達灰狼，於主場標靶中心，迎戰克里夫蘭騎士，灰狼目前取得3連勝，這是兩隊本季首度交手，且為二番戰第一場，端看兩大砍將級球星愛德華茲（Anthony Edwards）、米契爾（Donovan Mitchell）同場飆分鹿死誰手。
🏀明尼蘇達灰狼（24勝13敗，西區第6）VS 克里夫蘭騎士（21勝17敗，東區第6）
📍地點：明尼蘇達州明尼亞波利斯 標靶中心
🕤時間：1月9日（週五）早上9點
🏀賽事看點
灰狼愛德華茲本季場均29.4分，是全聯盟最具破壞力的後衛，騎士同樣不遑多讓，米契爾場均也能貢獻29.8分，兩人進攻火力可望互相抵消。
防守差異因而可能成為本戰關鍵，灰狼防守效率112.6排名第4，靠戈貝爾（Rudy Gobert）的護框與鋒線壓迫，造成對手進攻受阻，騎士整體失分則偏高，容易被對手一波拉開比分。
板凳深度則是本場騎士優勢，其團隊助攻與外線火力較佳，若替補能延續雙方五五波的攻勢，有可能成為勝敗關鍵。
🎯 戰況分析
- 灰狼若能保持防守強度，限制米契爾的突破與外線，並靠愛德華茲持續輸出，勝算較高。
- 騎士則需利用傳導與外線投射，分散進攻壓力，避免過度依賴米契爾。
- 比賽可能呈現「高比分拉鋸戰」，最後幾分鐘的防守與明星球員表現將決定勝負。
🏀近況表現
近10場比賽，灰狼戰績為7勝3敗，團隊場均得分113.6分，失分109.8分；騎士近10場戰績則為6勝4敗，場均得分120.5分，失分114.7分，展現出高火力進攻，但防守相對一般。
⚠️ 傷兵名單
傷兵狀況方面，騎士韋德（Dean Wade）、小南斯（Larry Nance Jr.）、史特魯斯（Max Strus）、泰森（Jaylon Tyson）等替補主力缺陣，灰狼則有二年級生香農（Terrence Shannon Jr.）出賽成疑。
NBA 1月9日完整賽程：
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
有線電視：緯來體育台
網路平台：緯來體育台Youtube（會員限定，無會員僅有轉播聲音與Box）
美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCS
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 1月9日完整賽程：
|對戰組合
|比賽時間
|黃蜂（Charlotte Hornets） @ 溜馬（Indiana Pacers）
|8:00 AM
|公牛（Chicago Bulls） @ 熱火（Miami Heat）
|9:00 AM
|騎士（Cleveland Cavaliers） @ 灰狼（Minnesota Timberwolves）
|9:00 AM
|爵士（Utah Jazz） @ 獨行俠（Dallas Mavericks）
|10:00 AM
