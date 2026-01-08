我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭煌奇透過音樂唱出自己對愛情的看法、理想。（圖／蕭煌奇 Ricky Hsiao YouTube）

盲人歌手蕭煌奇今（8）日宣布結婚喜訊，並在社群曬出鑽戒照片，讓網友、歌迷都直呼驚喜！回顧他過去曾推出的5大情歌：〈你是我的眼〉、〈咱結婚好嗎?〉、〈一直被愛著〉、〈做一個惜情軟心的人〉、〈沒事的〉，其中〈你是我的眼〉一曲最為經典，唱出「讓我看見這世界就在我眼前」一句時，充滿故事的嗓音讓許多歌迷都聽哭。蕭煌奇最經典的歌曲一定就屬〈你是我的眼〉！看不見世界色彩的他透過歌詞告白，「如果我能看得見，就能輕易地分辨白天黑夜，就能準確地在人群中牽住你的手」、「你是我的眼，帶我領略四季的變換，讓我看見這世界就在我眼前。」傳達了自己因為另一半的存在，能夠更去了解世界的美好、光采。而蕭煌奇也曾透過歌曲傳達了想結婚的心，他和安心亞一起推出歌曲〈咱結婚好嗎?〉，在其中甜蜜地唱：「為你畫一張愛的地圖，幸福是咱的暗號，就親像天星月娘，見證咱兩人纏綿的愛情」、「Honey 來結婚好無，我攏已經準備好，佮你互相疼顧，予你我的全部，愛的熱度一直燒」等，唱出了想要和心儀女性一起步入婚姻的願望。而蕭煌奇的名曲之ㄧ〈一直被愛著〉一曲中也提及「你有著，善解⼈意的天線。我們⼀直被愛著，扺抗多變的世界」；〈沒事的〉一曲唱著：「當我們能夠彼此感受，有守護在身後，就不渴求，現實能多溫柔，勇氣永遠開在愛裡頭，火光一直圍繞你左右，不是頭一次，牽手取暖走過冰雪寒冬」，傳達了他認為只要兩人足夠相愛，就能夠牽手走到老的想法。不過蕭煌奇也曾經透過歌曲〈做一個惜情軟心的人〉唱出被另一半背叛的心，「吞忍的我，成熟的我，腹內有怨妒憤慨，心內有委屈傷害」等，透過歌詞道盡人生酸甜苦辣。2026年剛開始，演藝圈就傳來甜蜜喜訊！金曲歌王蕭煌奇無預警宣布，他已前往戶政事務所完成結婚登記，正式告別「黃金單身漢」身分，為農曆年前的娛樂圈增添一樁溫馨大喜事。正如他歌曲〈做一個惜情軟心的人〉所傳達的意境，蕭煌奇坦言，自己終於遇到那位同樣惜情暖心的人。對於新婚妻子的身分，他保持低調，僅透露兩人是透過朋友介紹認識，女方本身熱愛他的音樂，初次見面便聊得投契。經過一年多的相處與了解，兩人決定攜手共組家庭。蕭煌奇感性表示，自己一直努力「做一個惜情軟心的人」，如今也幸運找到願意互相珍惜的伴侶，將一起迎接人生下半場的新篇章。