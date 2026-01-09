我是廣告 請繼續往下閱讀

天后蔡依林縱橫華語樂壇26年，面對過無數輿論風浪，但她向來只選擇用作品說話，卻在《Pleasure》世界巡迴演唱會期間，罕見對散布不實言論的帳號正式提告（中國主辦提告，非蔡依林），也成為她出道以來首度追究特定對象法律責任的案例。這起風波延燒一整天，關鍵人物隨之曝光，被告正是2009年曾登上《超級星光大道》的歌手梁曉珺，事件從單純的舞台解析爭議，迅速升溫成為演唱會藝術、陰謀論與法律界線的焦點話題，《NOWNEWS今日新聞》特此解析《Pleasure》的主題概念，其實只是一場以「七宗罪」為核心的人性罪念探討演唱會，與「邪教會場」毫無關聯；但梁曉珺昨（8）日晚卻拍影片反擊，《Pleasure》若以七宗罪為主題，本就源自西方宗教信仰脈絡，那又何來不是宗教問題，讓這場風波持續在網路延燒。蔡依林的中國主辦單位之所以開告，關鍵在於梁曉珺公開將《Pleasure》世界巡迴演唱會舞台視覺符號解讀為邪教、光明會等「邪教現場」，相關說法被團隊認定已明顯偏離藝術評論範疇，構成不實指控。事實上，《Pleasure》並非宗教儀式，而是一場以「七宗罪」為核心的人性罪念探討演唱會，創作主軸聚焦於人類面對慾望時的矛盾與脆弱，與任何信仰或崇拜無關。而《Pleasure》專輯主視覺以希臘神話中的梅杜莎為靈感，蛇冠象徵直視慾望、不被凝視與標籤定義的女性力量；演唱會開場出現的巨蟒，則象徵「慾望、誘惑與好奇心」，代表危險卻又令人忍不住靠近的吸引力；演出內容也從傲慢、嫉妒、憤怒、懶惰、貪婪、暴食到色慾，逐一拆解七大原罪，並放回日常語境重新詮釋，讓所謂「邪教說」自然失去立足點。針對邪教爭議，擁有29年符咒、相術系統與巫儀修行經驗的韓御老師直言，一個完整的獻祭儀式必須同時具備神明、祭品、特定時間、儀式流程與朗誦經文，最關鍵的還包括「密閉空間」，以最基本條件來看，觀眾可持票自由進出的大巨蛋場館，本身就不符合任何獻祭儀式的成立要件。韓御老師也補充，若因聲光與視覺刺激感到不適，那電影與小說反而更容易造成身體與心理反應，電影放映時的密閉空間甚至更「符合」獻祭想像邏輯，若認定看演唱會就是獻祭，那看電影反而更容易被誤認為是「被獻祭」的場域，相關指控顯然站不住腳。隨著提告消息曝光，梁曉珺的背景也被重新檢視，她曾是2009年第5屆《超級星光大道》季軍，早年以歌手身分在華語圈活動，近年則經營小紅書帳號，擁有4000多名追蹤者。此次引爆爭議的影片，是她將蔡依林《Pleasure》演唱會舞台視覺，指控為邪教、撒旦與光明會象徵，目前已在律師函要求下全數下架。事實上，這並非她第一次以陰謀論角度評論娛樂圈，翻看她過往內容，可以看到梁曉珺經常提出與主流認知落差極大的推測，例如聲稱好萊塢明星多為克隆人，大型音樂會現場具有集體潛意識催眠效果；南韓女團BLACKPINK成員的單飛作品，也曾成為她攻擊的目標。梁曉珺曾指控Jennie與美國歌手Dominic Fike合作的歌曲《Love Hangover》充滿性暗示，從配樂中的聲音設計到畫面構圖都被她形容為不當；Lisa推出的《New Woman》，則被她解讀為影射墮胎，甚至指稱會對青少年造成負面影響，這類影片反而成為她帳號中按讚數較高的內容，也顯示她一貫以聳動、陰謀論式敘事吸引關注。藝術怎麼看見仁見智，舞台可以喜歡、也可以不喜歡，但當說法一路歪成邪教、光明會那套陰謀論，事情自然不會只停在網路留言區，而是直接走進法律層面。正因如此，蔡依林團隊才認定相關影片已非單純觀點表達，而是涉及惡意揣測與不實指控，律師在聲明中強調，這些內容已對藝人名譽與權益造成實質傷害，才會選擇依法追究、絕不姑息。雖然梁曉珺解讀相關的影片已下架，但她昨晚拍了2分48秒的影片反擊：「蔡依林要告我？」進一步點名官方單位，引用自己透過AI查詢中國的《宗教事務條例》第41條內容，提醒宗教活動依法應在登記宗教場所進行，非宗教團體不得在公共場所設置宗教設施，並警告相關單位在中國舉辦演唱會時，應自行評估法律風險，更用Jolin的歌曲《無言以對》反嗆、要對方不要再買網軍攻：「There's nothing left to say.」最後更說：「我想，未來也許我會定期更新蔡姐的文藝復興作品解讀，來回饋他們。」火藥味相當濃厚。