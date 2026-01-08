我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭煌奇（左）今（8）日宣布登記結婚，成為演藝圈被高度談論的大事。（圖／華納唱片提供）

▲李千娜在新片《恨女的逆襲》扮演事業有成、獨立又有神祕感，且介入他人婚姻的第三者。（圖／記者吳翊緁攝）

▲王彩樺（右三）、李千娜（左三）在《恨女的逆襲》變成情敵，其實私下感情不錯。林怡婷（左四）因為這部片入圍金馬獎最佳新演員。（圖／記者吳翊緁攝）

金曲歌王蕭煌奇宣布結婚，不只觀眾震撼，演藝界人士也都感到意外驚喜。王彩樺今（8）日下午和李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤等一起出席新片《恨女的逆襲》記者會，主動帶著大家向蕭煌奇道賀，提到自己的另一半，她突然自揭「已經停經」，不用老公幫忙買衛生棉，現場氣氛歡樂又荒謬。王彩樺、李千娜等《恨女的逆襲》要角，原本今天要為片子宣傳，聽到蕭煌奇結婚的好消息，特別一起高聲祝他新婚愉快，她們也是從媒體記者口中才得知他的婚訊，都沒有心理準備。王彩樺和李千娜在片子裡演情敵，李千娜會讓演男友的游安順幫她買衛生棉，反而「正宮」王彩樺沒這種待遇，問王彩樺戲外正牌老公是否也會像游安順一樣，她才笑道：「我停經了，不用幫我買！」李千娜在片中角色有著大片刺青，不時拿著平板電腦在計算生意收入，又開著顯眼的紅色跑車，具神祕感又有魅力，雖然出場時間沒有王彩樺多，光是讀劇本就讓她被吸引。她事先問過王彩樺：「妳在片場是不是不會跟我打招呼？」王彩樺直接承認：「我不會理妳。」更語出驚人：「我的先生現在是妳在用！」其實她們私下感情很好，李千娜還會叫王彩樺「媽咪」，這次卻只有下戲才會有互動，很專注投入。王彩樺在放飯時還會拉著演女兒的林怡婷，開玩笑對著李千娜喊：「小三來了！」，她們還會故意包夾坐在游安順的兩旁，讓游安順不禁壓力很大。由於游安順有幫李千娜買衛生棉的橋段，王彩樺打趣道：「順哥拍完可以代言衛生棉，『衛生棉，讓你一夜好眠』。」片中表現亮眼、入圍金馬獎最佳新演員的林怡婷，為了化身女拳擊手而把體型練得更大隻，努力吃蛋白質、澱粉，殺青後還要想辦法把體重減下來。她慣常扮演嗆辣、帶著怒氣的女生，未來是否想轉拍愛情戲？她笑道：「無法吧，會很彆扭。」她比較想演鬼片，覺得可以大吼大叫，結果「媽媽」王彩樺透露只有被嚇的人才能大吼，她立刻改口：「那我要改演被嚇的人。」《恨女的逆襲》將於1月16日全台上映。