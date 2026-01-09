隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日迫近，聯盟內共有14支球隊目前處於「豪華稅」超支狀態。對於這些球團老闆而言，2月的截止日不僅是補強戰力的最後機會，更是透過「節稅交易」規避鉅額罰款的關鍵時刻600萬美元（約合新台幣8.2億元），不過聯盟本季「砸錢冠軍」是克利夫蘭騎士，他們超支金額高達驚人的4068萬美元（約合新台幣12.8億元）。
什麼是豪華稅與「土豪線」？
在進入球隊分析前，必須先了解 NBA 目前的三層懲罰體系：
豪華稅線（Luxury Tax）： 本季標線為1.87億美元。超出的球隊需繳納罰款，且罰款金額會隨超支程度呈級數增長。若過去四年有三年超支，還會觸發更嚴苛的「重複扣稅（Repeater Tax）」。
第一土豪線（First Apron）： 標線為1.95億美元。超過此線的球隊在交易中「拿回的薪資不能多於送出的薪資」，且無法簽約買斷市場的高薪球員。
第二土豪線（Second Apron）： 標線為2.07億美元。這是最嚴厲的限制，超標球隊禁止打包多名球員進行交易，且八年後的首輪選秀權會被凍結。
豪門動態：勇士與湖人的選擇
🏀金州勇士：重複課稅的沉重負荷
超支金額： 超過豪華稅線約1920萬美元（約合新台幣6億元）。
現狀： 處於「重複扣稅」狀態，稅率極高。
截止日前動作： 勇士幾乎不可能為了省錢而放棄競爭。他們目前的目標是圍繞柯瑞（Stephen Curry）的巔峰末年再衝一冠。雖然這可能涉及交易庫明加（Jonathan Kuminga），但目的是為了換取即戰力而非節稅。對勇士而言，錢不是問題，如何讓陣容升級才是關鍵。
🏀洛杉磯湖人：步步為營的長遠佈局
超支金額： 超過豪華稅線約694萬美元（約合新台幣2.1億元）。
現狀： 同樣處於「重複扣稅」壓力下。
截止日前動作： 在新老闆沃爾特（Mark Walter）時代，湖人對繳稅並不排斥。目前他們較關心的是2026或2027年的薪資空間。除非能換到真正的改變者，否則湖人不會隨便接手長約。他們可能會在小額交易中調整薪資，但不會為了區區700萬美元而進行傷筋動骨的清倉。
其他焦點球隊簡況
🏀克里夫蘭騎士： 超支4068萬美元（約合新台幣12.8億元），高居聯盟之冠。目前已超過第二土豪線，除了奪冠，已無退路。
🏀波士頓塞爾提克： 超支1208萬美元（約合新台幣3.8億元）。在塔圖姆（Jayson Tatum）因傷缺陣的「空窗年」，波士頓有強烈動機透過交易（如處理掉安芬尼·賽門斯或豪瑟）將薪資降至稅線以下，以重置其重複課稅時鐘。
🏀奧蘭多魔術： 超支557萬美元（約合新台幣1.7億元）。對於一支尚在成長的年輕球隊，提早觸發豪華稅極其不明智。預計會積極尋求送走泰魯斯·瓊斯（Tyus Jones）以避稅。
誰是「垃圾場」？幫忙清空間的球隊
對於急於降稅的球隊，市場上有四個主要的「薪資回收站」（Dumping Grounds），這些球隊擁有薪資空間或大型交易特例（TE）來吸收負資產：
🏀布魯克林籃網： 擁有約1530萬美元的薪資空間。
🏀猶他爵士： 擁有從柯林斯交易中獲得的1840萬美元交易特例。
🏀夏洛特黃蜂： 擁有1410萬美元的中產特例。
🏀華盛頓巫師： 透過崔楊（Trae Young）與麥凱倫的交易，擁有極大的薪資彈性與到期合約。
這些球隊會向急於避稅的強權勒索「選秀權」作為代價。這是一場賣方市場，想省錢的球隊，口袋得先準備好足夠的選秀補償。
消息來源：CBS
我是廣告 請繼續往下閱讀
在進入球隊分析前，必須先了解 NBA 目前的三層懲罰體系：
豪華稅線（Luxury Tax）： 本季標線為1.87億美元。超出的球隊需繳納罰款，且罰款金額會隨超支程度呈級數增長。若過去四年有三年超支，還會觸發更嚴苛的「重複扣稅（Repeater Tax）」。
第一土豪線（First Apron）： 標線為1.95億美元。超過此線的球隊在交易中「拿回的薪資不能多於送出的薪資」，且無法簽約買斷市場的高薪球員。
第二土豪線（Second Apron）： 標線為2.07億美元。這是最嚴厲的限制，超標球隊禁止打包多名球員進行交易，且八年後的首輪選秀權會被凍結。
豪門動態：勇士與湖人的選擇
🏀金州勇士：重複課稅的沉重負荷
超支金額： 超過豪華稅線約1920萬美元（約合新台幣6億元）。
現狀： 處於「重複扣稅」狀態，稅率極高。
截止日前動作： 勇士幾乎不可能為了省錢而放棄競爭。他們目前的目標是圍繞柯瑞（Stephen Curry）的巔峰末年再衝一冠。雖然這可能涉及交易庫明加（Jonathan Kuminga），但目的是為了換取即戰力而非節稅。對勇士而言，錢不是問題，如何讓陣容升級才是關鍵。
超支金額： 超過豪華稅線約694萬美元（約合新台幣2.1億元）。
現狀： 同樣處於「重複扣稅」壓力下。
截止日前動作： 在新老闆沃爾特（Mark Walter）時代，湖人對繳稅並不排斥。目前他們較關心的是2026或2027年的薪資空間。除非能換到真正的改變者，否則湖人不會隨便接手長約。他們可能會在小額交易中調整薪資，但不會為了區區700萬美元而進行傷筋動骨的清倉。
🏀克里夫蘭騎士： 超支4068萬美元（約合新台幣12.8億元），高居聯盟之冠。目前已超過第二土豪線，除了奪冠，已無退路。
🏀波士頓塞爾提克： 超支1208萬美元（約合新台幣3.8億元）。在塔圖姆（Jayson Tatum）因傷缺陣的「空窗年」，波士頓有強烈動機透過交易（如處理掉安芬尼·賽門斯或豪瑟）將薪資降至稅線以下，以重置其重複課稅時鐘。
🏀奧蘭多魔術： 超支557萬美元（約合新台幣1.7億元）。對於一支尚在成長的年輕球隊，提早觸發豪華稅極其不明智。預計會積極尋求送走泰魯斯·瓊斯（Tyus Jones）以避稅。
對於急於降稅的球隊，市場上有四個主要的「薪資回收站」（Dumping Grounds），這些球隊擁有薪資空間或大型交易特例（TE）來吸收負資產：
🏀布魯克林籃網： 擁有約1530萬美元的薪資空間。
🏀猶他爵士： 擁有從柯林斯交易中獲得的1840萬美元交易特例。
🏀夏洛特黃蜂： 擁有1410萬美元的中產特例。
🏀華盛頓巫師： 透過崔楊（Trae Young）與麥凱倫的交易，擁有極大的薪資彈性與到期合約。
這些球隊會向急於避稅的強權勒索「選秀權」作為代價。這是一場賣方市場，想省錢的球隊，口袋得先準備好足夠的選秀補償。