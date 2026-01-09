隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日迫近，聯盟內共有14支球隊目前處於「豪華稅」超支狀態。對於這些球團老闆而言，2月的截止日不僅是補強戰力的最後機會，更是透過「節稅交易」規避鉅額罰款的關鍵時刻600萬美元（約合新台幣8.2億元），不過聯盟本季「砸錢冠軍」是克利夫蘭騎士，他們超支金額高達驚人的4068萬美元（約合新台幣12.8億元）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
什麼是豪華稅與「土豪線」？

在進入球隊分析前，必須先了解 NBA 目前的三層懲罰體系：

豪華稅線（Luxury Tax）： 本季標線為1.87億美元。超出的球隊需繳納罰款，且罰款金額會隨超支程度呈級數增長。若過去四年有三年超支，還會觸發更嚴苛的「重複扣稅（Repeater Tax）」。

第一土豪線（First Apron）： 標線為1.95億美元。超過此線的球隊在交易中「拿回的薪資不能多於送出的薪資」，且無法簽約買斷市場的高薪球員。

第二土豪線（Second Apron）： 標線為2.07億美元。這是最嚴厲的限制，超標球隊禁止打包多名球員進行交易，且八年後的首輪選秀權會被凍結。

豪門動態：勇士與湖人的選擇

🏀金州勇士：重複課稅的沉重負荷

超支金額： 超過豪華稅線約1920萬美元（約合新台幣6億元）。

現狀： 處於「重複扣稅」狀態，稅率極高。

截止日前動作： 勇士幾乎不可能為了省錢而放棄競爭。他們目前的目標是圍繞柯瑞（Stephen Curry）的巔峰末年再衝一冠。雖然這可能涉及交易庫明加（Jonathan Kuminga），但目的是為了換取即戰力而非節稅。對勇士而言，錢不是問題，如何讓陣容升級才是關鍵。

▲金州勇士今（4）日對上猶他爵士隊，雖然球隊一度在上半場打完落後，但靠著當家球星柯瑞第三節單節狂砍20分，幫助球隊一舉逆轉比數。（圖／取自金州勇士X）
▲ 勇士幾乎不可能為了省錢而放棄競爭。他們目前的目標是圍繞柯瑞（Stephen Curry）的巔峰末年再衝一冠。（圖／取自金州勇士X）
🏀洛杉磯湖人：步步為營的長遠佈局

超支金額： 超過豪華稅線約694萬美元（約合新台幣2.1億元）。

現狀： 同樣處於「重複扣稅」壓力下。

截止日前動作： 在新老闆沃爾特（Mark Walter）時代，湖人對繳稅並不排斥。目前他們較關心的是2026或2027年的薪資空間。除非能換到真正的改變者，否則湖人不會隨便接手長約。他們可能會在小額交易中調整薪資，但不會為了區區700萬美元而進行傷筋動骨的清倉。

▲聖安東尼奧馬刺預計於今（8）日在主場迎戰洛杉磯湖人，這場關乎西區前3名的關鍵戰役，卻傳出雙方兩大指標球星詹姆斯（LeBron James）與文班亞馬（Victor Wembanyama）雙雙進入傷病名單。（圖／美聯社／達志影像）
▲在新老闆沃爾特（Mark Walter）時代，湖人對繳稅並不排斥。（圖／美聯社／達志影像）
其他焦點球隊簡況

🏀克里夫蘭騎士： 超支4068萬美元（約合新台幣12.8億元），高居聯盟之冠。目前已超過第二土豪線，除了奪冠，已無退路。

🏀波士頓塞爾提克： 超支1208萬美元（約合新台幣3.8億元）。在塔圖姆（Jayson Tatum）因傷缺陣的「空窗年」，波士頓有強烈動機透過交易（如處理掉安芬尼·賽門斯或豪瑟）將薪資降至稅線以下，以重置其重複課稅時鐘。

🏀奧蘭多魔術： 超支557萬美元（約合新台幣1.7億元）。對於一支尚在成長的年輕球隊，提早觸發豪華稅極其不明智。預計會積極尋求送走泰魯斯·瓊斯（Tyus Jones）以避稅。

▲NBA克里夫蘭騎士本季戰績下滑，目前暫居東區第8，根據根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出近期有多支球隊向騎士尋求交易，而騎士陣中只有米契爾（Donovan Mitchell）和莫布里（Evan Mobley）被列為非賣品。（圖／美聯社／達志影像）
▲克里夫蘭騎士超支4068萬美元（約合新台幣12.8億元），高居聯盟之冠。（圖／美聯社／達志影像）
誰是「垃圾場」？幫忙清空間的球隊

對於急於降稅的球隊，市場上有四個主要的「薪資回收站」（Dumping Grounds），這些球隊擁有薪資空間或大型交易特例（TE）來吸收負資產：

🏀布魯克林籃網： 擁有約1530萬美元的薪資空間。

🏀猶他爵士： 擁有從柯林斯交易中獲得的1840萬美元交易特例。

🏀夏洛特黃蜂： 擁有1410萬美元的中產特例。

🏀華盛頓巫師： 透過崔楊（Trae Young）與麥凱倫的交易，擁有極大的薪資彈性與到期合約。

這些球隊會向急於避稅的強權勒索「選秀權」作為代價。這是一場賣方市場，想省錢的球隊，口袋得先準備好足夠的選秀補償。

▲亞特蘭大老鷹隊與華盛頓巫師隊今（8）日達成重磅交易，將效力8年的門面球星崔楊（Trae Young）送往華盛頓D.C.，換回合約即將到期的麥凱倫（CJ McCollum）與射手基斯柏特（Corey Kispert）。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大老鷹隊與華盛頓巫師隊今（8）日達成重磅交易，將效力8年的門面球星崔楊（Trae Young）送往華盛頓D.C.，換回合約即將到期的麥凱倫（CJ McCollum）與射手基斯柏特（Corey Kispert）。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：CBS

NBA相關報導：

🔥NBA／柯瑞決勝三分殺死比賽！勇士120：113勝公鹿　字母哥很無助

🔥NBA／勇士確定送走庫明加！交易前「不再上場」　2主力恐一起打包

🔥NBA／唐西奇38分大三元無用！馬刺107：91擊敗湖人　斑馬全能發揮
 

相關新聞

NBA／勇士最新交易目標現身！鎖定3名側翼　獨行俠僅2人是非賣品

NBA／國王聽完庫明加籌碼秒收手！名記爆勇士心態：沒好報價不賣

勇士與公鹿要發動交易？傳對內線悍將有興趣　三分命中率高達47%

NBA／柯瑞決勝三分殺死比賽！勇士120：113勝公鹿　字母哥很無助