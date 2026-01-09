庫明加在市場上的身價大幅縮水，甚至連最有興趣的沙加緬度國王，也不願意給出原本的報價

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲庫明加的交易價值自去年夏天以來持續下滑。雙方在開季前因續約談判陷入長達數月的僵局。（圖／美聯社／達志影像）

也不願支付當初的「高價」

▲勇士隊消息人士近期透露，若沒有足以打動球團的優渥籌碼，他們願意留住庫明加直到賽季結束。（圖／美聯社／達志影像）

▲庫明加要怎麼交易？隨著交易截止日迫近，勇士隊的選擇空間正日漸萎縮。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的交易傳聞在近期出現了意想不到的轉折。儘管過去數月各界普遍預期這位23歲的小將會在2月5日交易截止日前離隊，但根據最新消息顯示，由於，雖然的可能性，，其他球隊高層也都看在眼裡。ESPN勇士隨隊記者安東尼·斯萊特（Anthony Slater）報導指出，庫明加的交易價值自去年夏天以來持續下滑。雙方在開季前因續約談判陷入長達數月的僵局，最終雖達成協議，但開季後庫明加始終未能進入總教練科爾（Steve Kerr）的穩定輪替。自12月18日以來，庫明加已近一個月未在正式比賽中登場。斯萊特表示：「。」雖然勇士隊消息人士近期透露，，但這被分析師解讀為一種談判桌上的姿態。斯萊特在《NBA Today》節目中直言，那勇士隊目前陷入了左右為難的境地：一方面希望透過交易庫明加來補強能輔助柯瑞（Stephen Curry）爭冠的即戰力，另一方面卻因柯爾教練對其棄用，導致球團在談判時失去了議價能力。目前勇士隊仍與多名球星保持聯結，包括：安東尼·戴維斯（Anthony Davis，獨行俠）： 雖然有傳聞指戴維斯在達拉斯的時光即將結束，但引進他需要極龐大的資產，目前看來機率偏低；特雷·墨菲（Trey Murphy，鵜鶘）與小麥可·波特（MPJ，籃網），這兩位具備體型與射程的側翼是勇士理想的對象，但其市場要價對於目前的勇士而言可能過於昂貴。ESPN內幕記者布萊恩·溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，勇士最渴望的是一名「具備3D能力、20多歲、合約受控且無需額外貼首輪籤就能換到」的球員，但放眼當前市場，這類人選極其稀缺。庫明加要到1月15日才具備交易資格，但隨著交易截止日迫近，勇士隊的選擇空間正日漸萎縮。若最終無法換回理想籌碼而被迫留人，不僅庫明加的發展受阻，也將被視為勇士管理層在操作上的重大失誤。這場關於未來與當下的拉鋸戰，將在接下來的四週內見分曉。