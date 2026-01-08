金唱片陣容強勢抵台！第40屆金唱片獎即將於1月10日在台北大巨蛋登場，韓流卡司提前陸續空降台灣，ENHYPEN、TWS、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE、KiiiKiii、MONSTA X、izna、IVE、LE SSERAFIM、NCT WISH等多組人氣韓星今（8）日同步自仁川機場搭乘專機率先來台，為40週年金唱片提前做準備，卻也因多團同時出發，導致仁川機場現場人潮失控，還有偶像被擠成肉餅的狀況發生，險象環生。
多組韓星出發來台參加金唱片 仁川機場擠到水洩不通
今天多組韓國藝人同時現身仁川機場出境大廳，準備來台參加金唱片，卡司包含下午的LE SSERAFIM、NCT WISH，以及晚上接力現身的TWS、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE、KiiiKiii、MONSTA X、izna、IVE、ENHYPEN等等，導致粉絲與媒體全擠在同一時段，現場數度出現推擠與混亂，TWS成員韓振因目睹粉絲推擠，表情驚慌之餘還伸手幫忙維持秩序，場面險象環生。
ENHYPEN今晚約6點半抵達仁川機場，一現身就對著媒體與粉絲不斷揮手致意，閃光燈狂閃下仍大力回應，儘管全員戴著口罩，帥氣臉蛋依舊藏不住。成員周邊至少3名以上保鏢貼身保護，但由於現場湧入上千人，人潮幾乎動彈不得，工作人員一路對粉絲高喊「請出來」，爆擠人潮畫面超恐怖，ENHYPEN最後幾乎是用「擠的」方式，才得以安全前往登機。
隨著藝人陸續到位，台北也提前進入金唱片模式，台北大巨蛋外場布置已完成，目前最有感的就是一整排「柱子」，各頒獎嘉賓與表演卡司一柱一組，包含安孝燮、宋仲基、邊佑錫、蔡依林、許光漢等人全數現身柱面，已成為粉絲這2天最新打卡熱點。
📌資料來源：YouTube@뉴스엔·Newsen
