▲亞特蘭大老鷹隊與華盛頓巫師隊達成重磅交易，將效力8年的門面球星崔楊（Trae Young）送往華盛頓D.C.，換回合約即將到期的麥凱倫（CJ McCollum）與射手基斯柏特（Corey Kispert）。（圖／美聯社／達志影像）

中華職棒（CPBL）與NBA美國職籃（National Basketball Association）昨（8）日都有重大消息，中職方面，味全龍宣布，延攬樂天桃猿前任日籍總教練古久保健二入隊，並且擔任「巡迴統籌教練」一職，這是古久保自2019年來台發展後，效力的第3支中職球隊。NBA亞特蘭大老鷹當家球星崔楊（Trae Young）在交易截止日前，被交易至華盛頓巫師，換回老牌後衛麥凱倫（CJ McCollum）與射手基斯柏特（Corey Kispert），交易未涉及任何選秀權。現年61歲的古久保，2019年來台執教，先是在富邦悍將擔任3年投捕教練，2022年轉任桃猿擔任首席教練，成為「龍貓」曾豪駒的核心幕僚。2023年桃猿在台灣大賽失利，曾豪駒卸任總教練，古久保接掌桃猿兵符，成為樂天入主後隊史第2任總教練。古久保帶隊首年，繳出62勝57敗1和的戰績，以年度第3名晉級季後賽，不過首輪遭到統一獅淘汰。去年球季，桃猿年度戰績不變，同樣以年度第3名壓線晉級季後賽，但一路上演「下剋上」驚奇，先過獅隊、再踩兄弟，奪下隊史第8座、樂天集團入主後首冠。此座冠軍並未讓古久保獲得續約，桃猿在季末的「亞洲職棒交流賽」後，宣布與古久保分手，此舉引發球員、球迷不滿，紛紛在網路上聲援這位新科冠軍教頭。古久保本人也相當意外，但能理解球隊有球隊的考量，並表示，若他隊有需要他幫忙，他願意再度來台執教。龍隊昨日正式宣佈延攬古久保，並給予巡迴統籌教練一職，龍隊看重古久保與選手的細膩溝通，並指出其重視選手狀態與實際需求，以用心照顧選手著稱，深獲信任。龍隊期待古久保細膩的溝通風格，及豐富的帶隊經驗，能在訓練安排上，為選手提供更穩定且完善的支援。古久保未來將負責球隊一、二軍之間的戰力銜接與球員培養，並配合教練團進行訓練節奏與實務調整，透過各項計畫的完善執行，協助提升球隊整體運作效率，進一步增強戰力。NBA在交易截止日前首個重磅消息，根據ESPN記者查尼亞拉（Shams Charania）報導，昨日亞特蘭大老鷹與華盛頓巫師達成交易，老鷹將昔日一哥崔楊送往巫師，換回老牌後衛麥凱倫與射手基斯柏特。現年27歲的崔楊效力老鷹長達8個球季，2018年以首輪第5順位加盟以來，一直是球隊門面人物。然而隨著球隊重心轉向年輕核心，雙方關係逐漸緊張，新年後離隊傳聞迅速升溫，巫師後續也被視為崔楊最理想去向，雙方在交易截止日前展開深入談判，將明星後衛麥凱倫也放上貨架，最終因薪資配平需求，也將基斯柏特納入交易。崔楊與老鷹在2025-26賽季前並未就長約達成共識，已為雙方分道揚鑣埋下伏筆。本季崔楊又飽受傷勢困擾，尷尬的是，他在10場出賽中，老鷹僅拿到2勝，反觀他缺陣時，球隊確有15勝13敗。老鷹將正值當打之年的崔楊送走，也加速球隊重整步伐，將以「新鷹王」強森（Jalen Johnson）為首的鋒線群為主力核心，繼續衝擊季後賽。