蔡依林（Jolin）出道25週年《PLEASURE》巡演話題不斷，先前遭歌手梁曉珺拍片質疑演出像邪教儀式，引發風波。不過她在演唱會上駕馭30公尺巨蟒的震撼開場竟一舉紅到國外。外媒轉發該片段後在X平台（前Twitter）爆紅，狂吸近200萬次觀看，超狂規格讓老外誤以為是「AI生成」或《哈利波特》電影畫面，驚呼：「難道是史萊哲林傳人？」天后以國際級舞台實力，狠狠甩開負面流言。
近200萬人搶看！以為是《消失的密室外》流片
外媒帳號「About Music」轉發《THE STATE NEWS》報導蔡依林在演唱會上騎乘巨蛇的影片，寫下文字：「Jolin Tsai gains attention after riding a huge snake during her stage.（蔡依林因在舞台上騎乘巨蛇而引發關注）」，吸引近200萬人次觀看，引發外國網友熱烈討論。由於舞台效果太過逼真且魔幻，不少網友第一時間反應是：「What the Slytherin（這什麼史萊哲林風格）」、「Leaked scenes from the harry potter chamber of secrets remake（這是哈利波特：消失的密室重拍版的外流畫面吧？）」，完全把Jolin當成了魔法世界的女巫。
預算嚇壞老外 粉絲讚蔡依林每次都超越
除了對視覺效果感到不可思議，也有網友對製作成本感到震驚，留言表示：「Budget would’ve been crazy（這預算肯定瘋了）。」有趣的是，這段影片也意外引發了東西方流行樂迷的「護主大戰」。也有人大讚Jolin的獨特性：「Jolin is unreal. Every tour she reinvents herself（蔡依林太不真實了，每次巡演她都能重塑自己）。」這場因「一條蛇」引發的國際討論，也讓Jolin的舞台魅力再次跨越國界。
資料來源：About Music X@AboutMusicYT
