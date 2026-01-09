我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林因為2024年底的一句承諾，最終耗費9億製作費，成功塞滿臺北大巨蛋。（圖／凌時差音樂提供）

進度自己扛 從一句話走到實際行動

▲蔡依林在2024年底參加品牌活動時，坦言自己非常想在臺北大巨蛋挑戰開演唱會。（圖／記者朱永強攝）

並非臨時起意 對承諾說到做到

▲在給出承諾後，蔡依林果真在2025年5月搶先釋出新專輯資訊。（圖／華納提供）

中國巡演後仍不鬆懈 蔡依林坦言：喜歡一次服務多一點聽眾

▲蔡依林推出專輯後，隨即登上《2025 hito流行音樂獎》頒獎典禮，在熱力輪番演唱〈Pleasure〉、〈Play我呸〉之後，驚喜宣布12月份確定台北大巨蛋開唱消息，令全場歌迷嗨爆！（圖／記者吳翊緁攝影）

9點半睡覺不是迷因 是她活下來的方法

▲原本要九點半睡覺的蔡依林（如圖），在唱完大巨蛋第一場後太興奮睡不著，但她自己跟粉絲爆料：「今天醒來還是很漂亮。」（圖／凌時差音樂提供）

從皮蛇警訊到散步哲學 自律背後的原因

▲蔡依林臺北大巨蛋演唱會，成功震撼華語樂壇粉絲。（圖／凌時差提供）

蔡依林有多自律？除了透露自己每天9點半就上床睡覺的人生感悟外，同時她在2024年的一句承諾，不僅在2025年完成新專輯製作，更在年底登上臺北大巨蛋，耗費9億打造超狂舞台，震撼台灣歌迷。跟著《NOWNEWS今日新聞》記者的經歷，一起來見證蔡依林《PLEASURE》演唱會背後，耗費多大的能量與熱忱。時間回到2024年10月，當時周杰倫已經確定將成為首位登上臺北大巨蛋的台灣歌手，張惠妹登上大巨蛋的傳聞也在粉絲之間流傳，記者訪問蔡依林時提到台灣SOLO歌手中，她是少數能讓大巨蛋塞滿的台灣藝人時，蔡依林明顯感到十分開心。隨後記者接著問蔡依林是否有機會「上半年發專輯、下半年站上台北大巨蛋」，她眼睛一亮，毫不掩飾地回應：「這也太美好了吧！」這句看似隨口的感嘆，卻悄悄成為她給自己的承諾，外界或許只聽見期待，蔡依林卻把這句話當成一個時間表，從那一刻開始，新專輯製作與演唱會的齒輪便同步轉動。時間來到2025年，蔡依林不緊沒有讓期待落空，反而用行動兌現，5月蔡依林正式釋出全新專輯前導，宣告音樂計畫啟動；接著，臺北大巨蛋演唱會正式敲定，整體製作規模一路拉高，舞台、視覺與技術成本累積高達9億元。事實上，這並非蔡依林臨時起意，而是長時間規畫後的結果，她在受訪時製作專輯時自己「非常認真」，對時間點與品質都有明確掌控，這種把話說出口、就一定做到的性格，也成為她多年來能站穩天后位置的關鍵。當時，剛結束中國巡迴演唱會的蔡依林現身台北101品牌活動時，一出場便吸引鎂光燈追逐，她對著現場喊話：「我渡假回來了！」看似輕鬆的一句話，背後卻是長時間高強度演出的體力考驗。蔡依林受訪時坦言自己喜歡「一次服務多一點聽眾」，因此選擇大型巡演形式，但也直言在中國巡演時，戶外場地與長時間演出對體力是極大負擔，甚至笑說「很意外自己竟然活下來」，即便如此她仍持續推進專輯與演唱會計畫，節奏從未真正停下。45歲的蔡依林在去年底因每天9點半睡覺在網路上掀起討論，甚至被封為「大人界巧虎」，她在Podcast《Pleasure Talks》中坦言，自己也沒想到這樣的生活習慣會變成迷因，但對她而言，睡眠並非自律表演，而是生存策略。蔡依林在跟好友青峰錄製節目時，坦言自己非常擅長補眠，無論在飛機上、化妝間都能快速進入休息狀態，因為她清楚知道「怎麼幫自己補充能量」，這份對身體的理解，是多年累積而來。蔡依林也分享真正讓她開始正視健康的轉捩點，是2018年感染帶狀皰疹，她回憶那之前自己幾乎天天熬夜，玩到清晨、睡到下午，卻在身體出現警訊後意識到「再也不能這樣下去」。蔡依林直言雖然外界覺得夜夜笙歌很酷，但她已經無法承受，近來她更發現比起跑步，散步反而更能讓呼吸與思緒慢下來，因此睡前會刻意遠離手機，走到喜歡的地方散步，讓身體與情緒同步降速，這樣的生活哲學，也讓「9點半睡覺」不只是口號，而是支撐她完成9億元演唱會與高密度創作的核心力量。