密爾瓦基公鹿球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）是本季NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前的焦點球員之一，雖阿德托昆博在受訪時表示自己不會提出交易，但聯盟中多支球隊仍持續關注公鹿動向，《運動畫刊》點名紐約尼克是潛在追逐者之一，並提出一套模擬交易想法。
尼克盼爭冠 力拼交易字母哥
首先任何涉及阿德托昆博的交易，勢必對聯盟版圖產生重大影響。尼克先前即被傳出將這位五度入選年度最佳防守陣容的前鋒列為潛在目標，而其手中累積的選秀權與輪換戰力，也使其具備提出具吸引力報價的條件。
在《運動畫刊》的模擬交易中，公鹿從尼克獲得阿努諾比（OG Anunoby）、哈特（Josh Hart），以及三枚首輪選秀權（2026年首輪、2026年來自巫師且前8順位保護的首輪、2028年首輪），而尼克則是獲得阿德托昆博與崔特（Gary Trent Jr.）
若阿德托昆博加盟尼克，球隊核心將圍繞他、布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）與唐斯（Karl-Anthony Towns）展開，形成東區最具競爭力的球隊架構。從場上來看，阿德托昆博的得分負擔能夠減輕不少，而在助攻、籃板與防守端的影響力，預期仍能維持水準，且將幫助尼克提升整體防守能力。
公鹿仍未鬆口 尼克積極度成關鍵
對公鹿而言，若完成此交易將獲得多枚選秀權與即戰力側翼，作為球隊重建的基礎，目前來看，公鹿並未釋出明確重建訊號，實際促成重大交易的可能性仍有限。不過，隨著東區競爭態勢開放，尼克是否選擇在此時積極出手，仍是後續值得觀察的發展之一。
資料來源：《運動畫刊》
我是廣告 請繼續往下閱讀
首先任何涉及阿德托昆博的交易，勢必對聯盟版圖產生重大影響。尼克先前即被傳出將這位五度入選年度最佳防守陣容的前鋒列為潛在目標，而其手中累積的選秀權與輪換戰力，也使其具備提出具吸引力報價的條件。
在《運動畫刊》的模擬交易中，公鹿從尼克獲得阿努諾比（OG Anunoby）、哈特（Josh Hart），以及三枚首輪選秀權（2026年首輪、2026年來自巫師且前8順位保護的首輪、2028年首輪），而尼克則是獲得阿德托昆博與崔特（Gary Trent Jr.）
若阿德托昆博加盟尼克，球隊核心將圍繞他、布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）與唐斯（Karl-Anthony Towns）展開，形成東區最具競爭力的球隊架構。從場上來看，阿德托昆博的得分負擔能夠減輕不少，而在助攻、籃板與防守端的影響力，預期仍能維持水準，且將幫助尼克提升整體防守能力。
公鹿仍未鬆口 尼克積極度成關鍵
對公鹿而言，若完成此交易將獲得多枚選秀權與即戰力側翼，作為球隊重建的基礎，目前來看，公鹿並未釋出明確重建訊號，實際促成重大交易的可能性仍有限。不過，隨著東區競爭態勢開放，尼克是否選擇在此時積極出手，仍是後續值得觀察的發展之一。
資料來源：《運動畫刊》