溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）終於拿到生涯1000勝！成為NBA美國職籃（National Basketball Association）史上第11位「千勝教頭」。在去年12月9日擊敗沙加緬度國王之後，印第安納溜馬在此期間未能奪下任何一場勝利，苦吞13連敗，也讓卡萊爾的勝場數持續停在999場。但今（9）日對上黃蜂，全隊將士用命，終於在最後10秒逆轉比數，終場以114：112贏球，為主帥取得這重要里程碑。此役，雙方比分相當接近，比賽讀秒階段，黃蜂靠著迪亞巴特（Moussa Diabate）的罰球取得三分領先，但很快溜馬開始反擊，麥克康乃爾（T.J. McConnell）招牌急停跳投命中，雙方剩下1分之差。之後黃蜂克努佩爾（Kon Knueppel）出手未能投進，溜馬將球交給明星前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam ），他成功上籃打進，溜馬此時反超比數為113：112。之後黃蜂喊暫停，但裁判未注意，罰球時麥克康乃爾電光石火之間將球抄走，黃蜂球員被迫犯規，班·謝潑德（Ben Sheppard）兩罰一中，溜馬領先2分，時間剩下8秒。最後一次進攻，黃蜂後衛賽克斯頓（Collin Sexton）錯失中距離，比賽分數也停格在114：112，溜馬拿下睽違將近一個月的勝利，也終止了難堪的13連敗，卡萊爾達成千勝里程碑。在此之前，NBA歷史上僅有10位總教練達成生涯1000勝成就，現役教練中僅有雄鹿隊的瑞佛斯（Doc Rivers，1177勝）在列。卡萊爾今天成為第11人，也證明其在聯盟中的地位。