人氣男團CORTIS出道後人氣飆升，明（10）日他們將出席南韓年度盛大頒獎典禮金唱片（The 40th Golden Disc Awards，簡稱GDA），昨晚團員們已搭乘專機抵達桃園機場，吸引許多粉絲目光。有網友在機場等機時恰巧碰上CORTIS抵台，隔著玻璃拍下他們的帥氣模樣；不過一旁的路人阿伯卻不認識CORTIS，將大陣仗誤以為是總統賴清德現身，影片曝光後讓網友笑翻說：「到底哪裡像賴清德？」、「笑到不行」、「怎麼會認成賴清德」。

▲1月日韓藝人周周塞滿北高各活動場地，BABYMONSTER、《金唱片》JENNIE、CORTIS（如圖）通通報道。（圖／SuperDome 超級圓頂）
▲CORTIS去年8月正式出道，憑著創作能力、超強舞蹈實力圈粉無數。（圖／SuperDome 超級圓頂）
CORTIS昨晚抵台　現身機場眾人搶拍

CORTIS昨晚抵達桃園機場，團員們一現身就親切的向大家揮手，現場閃光燈則閃個不停，雖走VIP通道但仍引起眾人目光、討論。有路人阿伯因認不得CORTIS，看到如此大陣仗竟以為是賴清德，直呼：「喔～原來是賴清德啊！」另外，也有人以為是韓國男團BTS來台。

網友機場偶遇CORTIS　路人阿伯竟認成賴清德

影片曝光後，網友表示：「賴清德我大笑」、「笑死 賴清德是認真的？」、「路人超有梗」、「誰跟你賴清德啦」、「差太多了啦！好好笑，賴清德咧」、「差太多了吧」、「聽到賴清德我笑暈」、「阿北你要確餒哈哈哈哈」、「留友看賴清德」，除此之外也有許多網友非常羨慕能夠在機場偶遇CORTIS。

 CORTIS去年8月正式出道，是由趙雨凡、金主訓、馬丁、嚴成玹與安乾鎬組成的五人男團，平均年齡僅 17 歲，以超強的創作能力與舞技吸引大票粉絲，一出道就迅速爆紅。上個月他們因AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）來台，並奪下BEST PERFORMANCE（最佳表演獎），再度現身台灣，一舉一動都備受矚目。


