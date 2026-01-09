NBA美國職籃（National Basketball Association）印第安納溜馬在今（9）日以114：112險勝夏洛特黃蜂，這場勝利不僅終結了球隊近期難堪的13連敗，更讓溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）達成生涯第1000勝里程碑，成為NBA 史上第11位、現役第2位進入「千勝俱樂部」的傳奇名帥。賽後，溜馬官方發佈一支致敬影片，唐西奇（Luka Dončić）、諾威斯基（Dirk Nowitzki）等聯盟群星紛紛獻上祝賀。
外籍球星的伯樂：從老薩博尼斯執教到小薩博尼斯
卡萊爾與外籍球員的緣分深厚，被譽為「外籍球星貴人」。早年他在籃網擔任助教時，曾見證克羅地亞傳奇彼得洛維奇（Dražen Petrović）的崛起；隨後轉往拓荒者，更執教過立陶宛傳奇中鋒薩博尼斯（Arvydas Sabonis）。
卡萊爾曾驚嘆薩博尼斯的傳球神技足以媲美伯德（Larry Bird）與沃頓（Bill Walton）。有趣的是，當卡萊爾重返溜馬執教後，麾下的頭號球星正是薩博尼斯的兒子小薩博尼斯（Domantas Sabonis）。卡萊爾憑藉對薩博尼斯家族基因的了解，成功開發小薩的高位組織與擋拆技術，再次證明他調教大個子的深厚功底。
從早期在活塞啟用塞爾維亞中鋒雷布拉卡（Željko Rebrača），到溜馬時期的佩賈（Peja Stojaković）、賈斯科維休斯（Šarūnas Jasikevičius），甚至是讓荷蘭長人施密茨（Rick Smits）首入全明星，卡萊爾始終能找到開啟歐陸球員技能包的鑰匙。
獨行俠13年時光：經歷諾威斯基的巔峰與唐西奇的矛盾
卡萊爾教練生涯最輝煌的篇章無疑是在達拉斯的13年。2011 年，他帶領德國球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）在總決賽爆冷擊敗擁有「三巨頭」的邁阿密熱火，那次非傳統的防守調度至今仍被奉為經典。諾威斯基今日也在致敬影片中現身，感謝這位曾與他並肩登上巔峰的恩師。
然而，卡萊爾與另一位達拉斯金童唐西奇（Luka Dončić）的關係則充滿戲劇性。雖然卡萊爾曾高度評價唐西奇擁有彼得洛維奇般的進攻天賦，但隨著唐西奇逐漸成為聯盟一線巨星，兩人的矛盾也日益浮現。在2021年卡萊爾宣布離開獨行俠之際，ESPN就報導指出，唐西奇曾多次在賽場上公開對卡萊爾的調度表達不滿，甚至在教練團面前大吼大叫。
諾威斯基超幽默：因為我凱瑞你，榮譽要平分！
在2011年與卡萊爾聯手奪冠的傳奇球星「德國坦克」諾威斯基，在影片中不改幽默本色。他先是開玩笑地說：「既然是我帶領你（I carried you）拿到了這麼多場勝利，我覺得我們可以平分這個榮譽！」
隨後諾威斯基話鋒一轉，收起笑意感性表示：「開玩笑的啦，恭喜你，這真的太神奇了！這展現了你投入這項運動的熱情、奉獻與無數的努力。」兩人的好交情在言談中展露無遺，也象徵了那段互相成就的輝煌歲月。
唐西奇感性謝師：帶我進入 NBA 的領路人
而在2021年與卡萊爾分道揚鑣後，兩人一度傳出關係緊張的當家看板唐西奇，也在影片中驚喜現身。雖然外界曾多次放大兩人在場上的矛盾，但唐西奇在祝賀詞中展現了高度敬意：「恭喜你達成千勝，你是我來到NBA的第一位總教練，也是帶領我認識這個聯盟的人，（千勝）這項成就真的非常驚人。」
卡萊爾回到溜馬放權給哈利伯頓 譜寫執教新篇章
這種「持球核心」與「控制狂教練」之間的磨合障礙，最終讓卡萊爾在2021年賽季結束後離開達拉斯。這段愛恨情仇也反映出卡萊爾在執教風格上的轉變，他曾因與隆多（Rajon Rondo）鬧翻而被批評過於嚴苛，但也因後來對哈里伯頓（Tyrese Haliburton）的無限開火權而贏得尊重。當時溜馬的頭號球星哈里伯頓也透露：「卡萊爾主動告訴我他不想再叫戰術了，這對他那樣聰明的籃球腦袋來說，是極大的放權與信任。」
從彼得洛維奇、諾威茨基，到唐西奇與哈利伯頓，卡萊爾的執教史既有相互成就的典範，也不乏磨合失敗的案例。千勝只是數字，但這位65歲老帥在不同時代與不同球星之間的適應與轉變，或許才是他能長年立足NBA的真正原因。
