印地安納溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle），在今（9）日率領溜馬以114：112擊敗夏洛特黃蜂，達成執教生涯1000勝里程碑，成為NBA史上第11人，回顧卡萊爾的執教生涯，他被譽為NBA的「戰術控制狂」對於戰術執行有著極高的要求，而多變的戰術體系以及擅長挖掘角色球員，造就卡萊爾具有獨特色彩的執教風格，雖卡萊爾執教生涯僅拿下1冠，但那座冠軍卻被外界譽為NBA史上含金量最高的冠軍之一。
執教生涯始於活塞 溜馬因「奧本山」留下遺憾
卡萊爾的執教生涯始於2001年的底特律活塞。接掌活塞的首個球季他便將一支前一年僅拿下32勝的活塞，勝場數提升至50勝，並奪下2002年年度最佳總教練（Coach of the Year）。
執教活塞期間卡萊爾始終未能帶隊闖進總決賽，最終在2003年離開活塞，並成為溜馬總教練，2003-04賽季卡萊爾率領溜馬打出61勝21敗的隊史最佳戰績，可惜在東區總決賽不敵前東家活塞，無緣晉級總冠軍戰，隔年溜馬保持原班人馬，並被外界視為奪冠熱門，但最終因「奧本山事件」導致球隊戰力大減，雖當年還是闖進季後賽第二輪，但再度遭到活塞淘汰無緣晉級。
轉戰達拉斯 卡萊爾擊敗熱火三巨頭奪生涯首冠
時間快轉到2008年，卡萊爾離開溜馬，前往達拉斯成為獨行俠主帥，2010-11賽季卡萊爾率領獨行俠一路殺進總冠軍戰，並以4：2擊敗擁有「詹皇」詹姆斯（Lebron James）、「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）以及波許（Chris Bosh）三巨頭的邁阿密熱火，奪得總冠軍，這座總冠軍也被譽為史上「含金量」最高的冠軍之一。
被譽為「戰術控制狂」 卡萊爾用強硬寫下傳奇。
卡萊爾的教練生涯始終與「強硬」兩字連結，身為「控制狂」的他，習慣在每一回合從場邊親自發號施令，對於球員、媒體以及球隊管理層，卡萊爾時常批評裁判或媒體，以轉移壓力保護球員信心。
卡萊爾以戰術多變與細膩調度著稱，能根據對手特點調整防守與進攻策略。他善於運用球員特長，尤其在陣容輪替與關鍵時刻的決策上頗具智慧。此外，他也被稱為「球員型教練」，能與不同類型球員保持良好互動，讓明星球員與角色球員都能發揮最大效益。
曾有媒體對退役球員票選「最想為其效力的教練」卡萊爾在票選中總是名列前茅，儘管卡萊爾對細節要求近乎苛刻，但他能將平凡球員發揮出明星級戰力的能力是無庸置疑的。
回顧2011年獨行俠的奇兵巴瑞亞（J.J. Barea）去年總冠軍戰的麥克康乃爾（T. J. McConnell），兩人在身體素質方面都不出色，但都在季後賽打出超凡表現，這得歸功於卡萊爾善於挖掘角色球員的能力，他不僅是把球員派上場，在場下卡萊爾也會用激勵的方式，讓球員更具信心。
卡萊爾的執教生涯充滿亮眼成績，不僅擁有NBA總冠軍榮耀，也以其靈活戰術和高效管理能力，穩居聯盟頂尖教練行列，如今終於完成生涯1000勝的紀錄，更奠定他傳奇教練的定位。
卡萊爾（Rick Carlisle）小檔案：
出生日期：1959年10月27日（66歲）
身高體重：196公分、87公斤
出生地點：美國紐約奧格登斯堡
選秀順位：1984年第3輪第70順位（波士頓塞爾提克）
NBA球員生涯：波士頓塞爾提克（1984-1987）、紐約尼克（1987-1988）、紐澤西籃網（1989）
NBA執教生涯：紐澤西籃網（助理教練）、波特蘭拓荒者（助理教練）、印第安納溜馬（助理教練，1997-2000）、底特律活塞、達拉斯獨行俠
NBA執教成績：1000勝891敗
球員生涯榮譽：
NBA總冠軍：1986年（波士頓塞爾提克）
教練生涯榮譽：
NBA總冠軍：2011年（達拉斯獨行俠）
年度最佳總教練：2002年（底特律活塞）
NBA歷史第11位達成生涯千勝教練
資料來源：《維基百科》
我是廣告 請繼續往下閱讀
卡萊爾的執教生涯始於2001年的底特律活塞。接掌活塞的首個球季他便將一支前一年僅拿下32勝的活塞，勝場數提升至50勝，並奪下2002年年度最佳總教練（Coach of the Year）。
執教活塞期間卡萊爾始終未能帶隊闖進總決賽，最終在2003年離開活塞，並成為溜馬總教練，2003-04賽季卡萊爾率領溜馬打出61勝21敗的隊史最佳戰績，可惜在東區總決賽不敵前東家活塞，無緣晉級總冠軍戰，隔年溜馬保持原班人馬，並被外界視為奪冠熱門，但最終因「奧本山事件」導致球隊戰力大減，雖當年還是闖進季後賽第二輪，但再度遭到活塞淘汰無緣晉級。
轉戰達拉斯 卡萊爾擊敗熱火三巨頭奪生涯首冠
時間快轉到2008年，卡萊爾離開溜馬，前往達拉斯成為獨行俠主帥，2010-11賽季卡萊爾率領獨行俠一路殺進總冠軍戰，並以4：2擊敗擁有「詹皇」詹姆斯（Lebron James）、「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）以及波許（Chris Bosh）三巨頭的邁阿密熱火，奪得總冠軍，這座總冠軍也被譽為史上「含金量」最高的冠軍之一。
被譽為「戰術控制狂」 卡萊爾用強硬寫下傳奇。
卡萊爾的教練生涯始終與「強硬」兩字連結，身為「控制狂」的他，習慣在每一回合從場邊親自發號施令，對於球員、媒體以及球隊管理層，卡萊爾時常批評裁判或媒體，以轉移壓力保護球員信心。
卡萊爾以戰術多變與細膩調度著稱，能根據對手特點調整防守與進攻策略。他善於運用球員特長，尤其在陣容輪替與關鍵時刻的決策上頗具智慧。此外，他也被稱為「球員型教練」，能與不同類型球員保持良好互動，讓明星球員與角色球員都能發揮最大效益。
曾有媒體對退役球員票選「最想為其效力的教練」卡萊爾在票選中總是名列前茅，儘管卡萊爾對細節要求近乎苛刻，但他能將平凡球員發揮出明星級戰力的能力是無庸置疑的。
回顧2011年獨行俠的奇兵巴瑞亞（J.J. Barea）去年總冠軍戰的麥克康乃爾（T. J. McConnell），兩人在身體素質方面都不出色，但都在季後賽打出超凡表現，這得歸功於卡萊爾善於挖掘角色球員的能力，他不僅是把球員派上場，在場下卡萊爾也會用激勵的方式，讓球員更具信心。
卡萊爾的執教生涯充滿亮眼成績，不僅擁有NBA總冠軍榮耀，也以其靈活戰術和高效管理能力，穩居聯盟頂尖教練行列，如今終於完成生涯1000勝的紀錄，更奠定他傳奇教練的定位。
卡萊爾（Rick Carlisle）小檔案：
出生日期：1959年10月27日（66歲）
身高體重：196公分、87公斤
出生地點：美國紐約奧格登斯堡
選秀順位：1984年第3輪第70順位（波士頓塞爾提克）
NBA球員生涯：波士頓塞爾提克（1984-1987）、紐約尼克（1987-1988）、紐澤西籃網（1989）
NBA執教生涯：紐澤西籃網（助理教練）、波特蘭拓荒者（助理教練）、印第安納溜馬（助理教練，1997-2000）、底特律活塞、達拉斯獨行俠
NBA執教成績：1000勝891敗
球員生涯榮譽：
NBA總冠軍：1986年（波士頓塞爾提克）
教練生涯榮譽：
NBA總冠軍：2011年（達拉斯獨行俠）
年度最佳總教練：2002年（底特律活塞）
NBA歷史第11位達成生涯千勝教練
資料來源：《維基百科》