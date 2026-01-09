NBA美國職籃（National Basketball Association）原定於今（9）日由芝加哥公牛在主場迎戰邁阿密熱火，本應是一場精彩的進攻大戰，不料現場卻發生罕見意外。因球場地板出現嚴重「反潮」現象，導致場地濕滑如同溜冰場，在延遲近2小時後，NBA官方正式宣布比賽延期，補賽日期尚未宣布。
「濕度」成頭號勁敵！空調全開也救不了
根據現場報導，芝加哥當地當天氣溫劇烈變動，加上顯著的濕度與降雨，導致聯合中心球場多處地板冒出水氣。雖然工作人員在賽前拼命使用毛巾擦拭，甚至嘗試全開空調降低館內溫度以對抗濕氣，但依然無法達到比賽的安全標準。
據美媒《ClutchPoints》指出，聯合中心在前一晚才剛舉辦過NHL芝加哥黑鷹隊對戰聖路易藍調的冰球比賽，推測可能是冰場降溫系統與外界高濕度空氣接觸後產生的反潮效應，讓場地變得很危險」。
美國記者Ira Winderman也透過社群平台回報現場最新狀況，指出工作人員正嘗試以多種方式降低場館溫度，包括全面啟動空調系統，以改善場內過於潮濕的環境，但成效有限，仍未達到比賽可進行的標準。因此NBA官方在社群媒體上發布聲明表示：「由於聯合中心球場的地板濕氣導致場地無法進行比賽，今日熱火與公牛之戰將延期，重新補賽的日期將於稍後公布。」
熱火教頭也遇過：巨大場館不是15分鐘能修好的
熱火主帥史波爾史特拉（Erik Spoelstra）賽後談到這樁罕見意外時顯得相當無奈。他透露，雖然球隊極度希望比賽能照常進行，但「安全」是唯一底線。
「這種情況以前在熱火的訓練場也發生過，通常15分鐘就能修復，但這裡是一個巨大的場館，情況完全不同，」史波爾史特拉說道，「雙方球員都在抱怨場地太滑。工作人員上場檢查後，我們立刻意識到場地條件確實無法滿足比賽要求，我們對改善情況並不樂觀。」
熱火當家射手希洛原定重回先發 公牛連敗止步受阻
這場比賽對雙方來說都至關重要。邁阿密熱火在上一場遭明尼蘇達灰狼以122：94慘洗後，原計畫在今日進行變陣。熱火教練團賽前才剛宣布，當家射手希洛（Tyler Herro）將重回先發陣容，並將新秀韋爾（Kel'el Ware）拉回板凳。不過比賽延期，希洛的先發回歸秀只能被迫推遲。
而主場的公牛隊目前戰績17勝20敗，正處於3連敗的低潮，且落後熱火隊達3場勝差，原本急於在主場止敗。但在地板安全疑慮下，公牛隊只能多休息2天，下一場比賽將於11日在同場地對戰達拉斯獨行俠。
