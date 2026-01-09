中國歌手梁曉珺還在質疑蔡依林《PLEASURE》演唱會內容，但蔡依林最新一輪《PLEASURE》巡迴演唱會的宣傳看板，已經登陸中國，全面霸屏深圳與廈門的地鐵站與街頭。無論是通勤路上的轉角，還是繁忙的商圈，現在抬頭就能遇見天后那充滿魔幻美學的巨幅海報，讓路過的粉絲忍不住驚呼：「實在太美了，快來打卡！」
巨幕與地鐵包柱齊發 明日全面解鎖
根據蔡依林官方粉絲團與微博社群的消息，這波《PLEASURE》巡迴演唱會的戶外廣告已於今（9）日正式上線。目前深圳與廈門兩地的宣傳鋪排正在緊鑼密鼓地進行中，昨天在微博的蔡依林官方粉絲團就預告，今天會全數上刊完畢。
從曝光的現場照片可以看到，這次的宣傳攻勢相當浩大且吸睛。在大型商場建築外牆，設有超巨型的轉角LED螢幕，輪播著極具質感的演唱會主視覺；而在地鐵站內，方形立柱廣告一字排開，滿滿的Jolin讓原本單調的通道瞬間變身為藝術長廊。鮮豔奇幻的「怪美」風格海報在人來人往的車站中格外耀眼，絕對是騎士（蔡依林粉絲名）們不可錯過的最新熱門打卡點。
粉絲嗨喊2026有盼頭了 重慶歌迷敲碗許願
強勢的宣傳鋪排曝光後，迅速引爆粉絲圈的熱烈討論，大家對於如此迅速張貼宣傳品的效率感到驚喜。許多粉絲紛紛湧入留言區，點名感謝主辦單位，紛紛激動表示：「巡演現場一起大聲喊謝謝永稻星娛樂，這次真棒」、「永稻星做得好！」大讚主辦方這次的宣傳不僅效率高，且誠意 十足。
對於廣大歌迷來說，這些看板不僅是廣告，更是新一年的精神寄託。在留言區寫道：「好期待啊，2026年有盼頭了」、「越來越有盼頭了」。還有粉絲盛讚海報中的Jolin是「人美心善的人間仙子」，直呼這場巡演是名副其實的「Pleasure（愉悅）」。隨著廣告陸續上線，這股「Pleasure」熱潮勢必將持續延燒。
資料來源：蔡依林官方粉絲團＠微博
