▲金唱片紅毯下午4點開始，頒獎典禮則在5點半登場。（圖／Disney＋提供）

▲許光漢（左）昨晚突然公開自己前年入伍時，被剃平頭的帥照。（圖／許光漢IG@kuanghanhsu）

▲CORTIS昨晚彩排結束後去逛公館商圈，台灣籍成員趙雨凡（左1）帶著大家一起大啖道地美食。（圖／X@cortis_bighit）

《NOWNEWS今日新聞》為各位整理今（10）日娛樂新聞搶先看：韓國金唱片頒獎典禮移師來台，今日下午4點將正式在大巨蛋登場，不只將有18組韓流藝人輪番表演，頒獎嘉賓還包含台灣巨星許光漢、蔡依林，轉播資訊帶大家一次看。另外，許光漢去年8月才剛服完兵役，他昨晚也在IG發文，首度曝光當兵時被剃平頭的帥照，讓粉絲超驚喜；而昨晚提前來台完成彩排的韓團ALLDAY PROJECT被直擊去逛饒河夜市、CORTIS則去到公館大啖小吃。南韓金唱片頒獎典禮首度移師海外，傍晚將在台北大巨蛋正式登場，不只卡司空前、入圍名單更是話題滿滿，對台灣觀眾來說，「到底要去哪裡看直播？哪裡不用錢？」也成為最關鍵問題。由於台灣官方轉播平台各有觀看限制，《NOWNEWS今日新聞》特別整理目前可收看的轉播管道，並補充韓國端的免費直播方式，給粉絲最完整的解答。35歲的台灣男神許光漢今晚受邀擔任金唱片頒獎嘉賓，同台的頒獎人還有天后蔡依林，以及韓星邊佑錫、宋仲基、安孝燮等。當了1年的替代役，去年8月6日才正式退伍的許光漢，昨晚也突然在IG發文，分享當初入伍前的剃髮照片；只見好兄弟章廣辰也在現場，許光漢剃成平頭還是超帥，讓粉絲相當驚喜。金唱片18組頂級卡司包含BLACKPINK成員JENNIE、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM等，都已陸續抵台，為今晚的演出做準備。CORTIS最早到台灣，昨晚還被直擊結束彩排後，前往公館吃美食，光顧了小籠包店「金雞園」，還買了5杯得正珍奶；ALLDAY PROJECT則現身饒河夜市，掀起暴動，吸引一堆粉絲圍觀。